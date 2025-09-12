¡Geger! Flirty Women Editar fotos íntimas de jugadores del equipo nacional indonesio, Justin Hubner a Rizky Ridho hasta hacer esto

VIVA – En las redes sociales, la conversación está relacionada con la cantidad de fotos de la fresación de fotos sobre los jugadores. Equipo nacional Una indonesia inusual. Entre ellas posan con mujeres que no son sus parejas, incluso impresionadas íntimas.

Leer también: Los playoffs translúcidos de Bolivia entre confederaciones, ¿estarán en contra del equipo nacional de Indonesia?



Investigue una calibración, la foto es una edición de fans femeninas. Esta tendencia también hace que varios amantes Equipo nacional indonesio enconado. Porque, esto se considera acoso y perturba el enfoque de los jugadores que enfrentarán una importante agenda el próximo mes.

El equipo nacional de Indonesia jugará el partido decisivo con la Copa Mundial 2026 en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial contra Arabia Saudita e Irak.

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Irónicamente, en una foto dispersa en el universo virtual, las mujeres que editan sus fotos con varios jugadores del equipo nacional indonesio en realidad no aceptaron cuando se les aconsejó, e incluso atacaron.

Leer también: FIFA destacó la nueva identidad del equipo nacional indonesio bajo Patrick Kluivert, ¡dominio sin efectividad!



Como resultado, tres empleados del equipo nacional indonesio, como Sandy Walsh, Rizky ridho Y Justin HubnerLevanta sus voces en cada historias personales de Instagram.

Incluso Sandy, que se sabe que es muy entretenido, no dudó en bloquear a los fanáticos que hicieron cosas como esta nuevamente; Fotos de edición excesiva. «Los amigos piden ayuda más cortésmente, no hay necesidad de editar así», escribió Ridho