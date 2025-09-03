¡Geger! El trabajo de 9 a 5 predichos se extinguirá en 2034, aquí hay 9 de hecho

Yakarta, Viva – Trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. durante cinco días a la semana se ha considerado durante mucho tiempo un estándar trabajar clase media en todo el mundo.

Este modelo nació desde la revolución industrial, cuando la fábrica necesita mano de obra sincrónica en ciertas horas.

Sin embargo, a medida que se desarrolla tecnología Y estilo de vida digital, este patrón de trabajo comenzó a flaquear. Muchas empresas ahora evalúan la productividad no de las horas de trabajo, sino de los resultados y la efectividad.

Pandemi Covid-19 es un gran punto de inflexión. Las empresas de todo el mundo finalmente se dan cuenta de que la presencia física en la oficina no es la única forma de mantener el rendimiento.

Se ha demostrado que la flexibilidad puede producir una mejor producción al tiempo que aumenta el equilibrio de la vida de los empleados.

Con la aparición de inteligencia artificial (AI) y cambios en la cultura laboral, Reid Hoffman, fundador LinkedInDecir que el trabajo de clase media de 9 a 5 se extinguirá realmente en menos de una década. Aquí están los hechos resumidos del nuevo comerciante U, jueves 4 de septiembre de 2025.



Ilustración de actividades / trabajo.

La estructura de trabajo de 9 a 5 es cada vez más irrelevante para la era digital. La pandemia acelera este cambio, muestra que la productividad se puede lograr sin un tiempo rígido y un límite de lugar.

2. No es una cuestión de robot reemplazando a los humanos, sino a nuevas posibilidades

En lugar de simplemente reemplazar a los humanos, AI abre nuevas oportunidades de trabajo. La IA se hace cargo de las tareas de rutina, mientras que los humanos se centran en la creatividad, la estrategia y la interacción social.

3. Industria rápida versus cambio lento

La tecnología, los medios y los sectores financieros se mueven rápidamente para usar la IA. Mientras tanto, la salud, la educación y la fabricación se adaptan más lentamente con las estructuras tradicionales que aún son dominantes.

4. Estrategia para los tres pilares de Reid Hoffman para sobrevivir

Hoffman enfatizó, hay tres cosas importantes, a saber, dominar las herramientas de IA, construir adaptabilidad y fortalecer las habilidades cognitivas humanas como el pensamiento crítico y la empatía.

5. Herramientas de IA Master antes de que sea demasiado tarde

La IA ahora es tan importante como el correo electrónico o la hoja de cálculo. Los trabajadores que se adaptan más rápido a las herramientas de IA tendrán una ventaja competitiva en el mercado laboral.

6. La adaptabilidad es muy importante

La adaptación ya no es solo una habilidad suave, sino las principales necesidades. Los profesionales deben sentirse cómodos con la incertidumbre, abiertos a nuevas tendencias y hacer el cambio como una oportunidad.

7. Afilar las habilidades de pensamiento y aprendizaje

La IA es de hecho superior a los datos, pero los humanos siguen siendo superiores a la creatividad, la resolución de problemas y la comunicación emocional. Esta habilidad será más valiosa.

8. La IA no reemplazará a los humanos

El mayor desafío no es la IA en sí misma, sino un compañero de trabajo o competidor que puede usar IA de manera más efectiva.

9

Al igual que la Revolución de Internet, aquellos que rápidamente adoptan nuevas tecnologías sobresalirán en sus carreras, mientras que aquellos que lleguen tarde se dejarán atrás.

Los profesionales deben evaluar la industria donde trabajan, la preparación para las nuevas tecnologías y las áreas de trabajo que se pueden mejorar con la IA. El futuro del trabajo no es una cuestión de sobrevivir al «día del juicio final del mercado laboral», sino de la estrategia. Aquellos que se adaptan rápidamente disfrutarán de grandes oportunidades en la era de la IA.