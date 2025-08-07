Geger El Regente Pati elevó PBB-P2 250 por ciento, Ministro de Asuntos Interiores Tito: ¿Cuál es la base?

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Tito Karnavian verificará la política RegenteSudewo, quien elevó el impuesto rural y urbano de la tierra y la construcción (PBB-P2) al 250 por ciento.

«Lo comprobaré. Sé por los medios de comunicación, así que verificaremos», dijo Tito a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Tito afirmó haber ordenado a sus hombres que descubrieran la base o la consideración del Regente de Sudewo establecieron la política.

«He ordenado al Inspector General que lo revise, eso es toda la base», dijo.

Se sabe que el regente de Sudewo dijo que el aumento de PBB-P2 al 250 por ciento repentinamente se basó en las reglas que habían sido ratificadas previamente, a saber, la regulación regional (PERDA) número 1 de 2024.

Sudewo argumentó que solo llevó a cabo regulaciones establecidas por el gobierno anterior, junto con el DPRD 2019-2024 y el regente interino Henggar Budi Anggoro.

«Este PPB se está ajustando. Esto aumenta porque es la regulación regional número 1 de 2024.

El ex miembro de la Comisión V de la Cámara de Representantes V reveló que el aumento de las Naciones Unidas podría incluso penetrar en miles de por ciento si la regulación se llevara a cabo estrictamente.

Sin embargo, dijo Sudewo, eligió no implementar una política tan estricta como para aliviar la carga de la comunidad.

«Esta regulación, si lo sigo completamente, sigo las reglas en la regulación ascendente de las Naciones Unidas, puede ser un miles de porcentaje. Si saklek participa en la regulación regional, aumentará un miles de porcentaje. No quiero quererlo así», dijo.