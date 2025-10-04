Geger Chat pervertido supuestamente Hokky Caraka pidió acompañar el sueño, el entrenador Cremonese reveló la condición de Emil Audero

VIVA – Persita Tangerang Player, Hokky CarakaDe repente en el centro de atención después de ser arrastrado supuestamente un caso de chat sucio en las redes sociales. En la Plataforma X (Twitter) e Instagram, las capturas de pantalla circulantes que contienen presuntas conversaciones entre Hokky y A Woman.

Atrapa la pantalla que sobresale primero después de compartir la ex amante de Hokky, Jessica Rosmaureena. Subió una charla que se sospechaba fuertemente de originar en el relato oficial de Hokky Caraka

La noticia se convirtió en los lectores de Viva más destacados durante el sábado 4 de octubre de 2025. Además de Hokky, también hay noticias que no son menos interesantes, ¿como qué? El siguiente resumen en Round Up:

5. Irak fue golpeado por malas noticias antes del oponente Equipo nacional Indonesia

Equipo nacional iraquí golpeado por malas noticias por delante Equipo nacional indonesio en la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo Zona asiática. El delantero principal, así como el puntaje superior temporal de Irak, Ayman Hussein, supuestamente amenazaron a estar ausente debido a una lesión.

4. Kluivert Smile completo! Esta es la condición de los jugadores del equipo nacional indonesio antes de los opositores de Arabia Saudita e Irak

Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick KluivertAbra los votos sobre la condición de los jugadores antes del importante duelo contra Arabia Saudita en la cuarta fase de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, jueves 9 de octubre de 2025.

3. Emil Daring Crucado, el equipo nacional indonesio se basó en estos 4 porteros para la calificación de la Copa Mundial 2026

El equipo nacional indonesio se confirma sin Emil Daring En dos partidos importantes, la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El portero de Cremonese debe estar ausente después de que los resultados del examen de MRI mostraron que no estaba en forma.

2. El entrenador Cremonese reveló la verdadera condición de Emil Audero después de la defensa del equipo nacional de indonesio ausente

Pelatih Cremonese, Davide NicolaFinalmente abrió su voz sobre la condición de su portero insignia, Emil Audero, a quien se confirmó que estaba ausente para fortalecer al equipo nacional de Indonesia en la cuarta ronda de las clasificatorias de la Copa Mundial Asiática 2026.

1. ¡Viral! Se sospecha que Hokky Caraka charla desagradable con las mujeres en Instagram: aquí los amigos duermen

