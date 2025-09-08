¡Geger! 7 Armas de fuego La policía desapareció durante los disturbios del este de Yakarta, solo 2 regresaron

JacartaVIVA -East Jefe de Policía de Metro de Jakarta, Comisionado de Policía, Alfian Nurrizal, contundente armas de fuego (senpi) Durante una gran manifestación que condujo a disturbios a fines de agosto de 2025.

Notados, siete tipos de Mini Ruger de Senpi Ruger desaparecieron cuando los alborotadores masivos atacaron la sede de la policía de Matraman. De ese número, solo los residentes han devuelto dos armas.

«Sí, es cierto, hay en la policía del sector de Matraman. Hay siete (senpi) y hay dos regresados. Es un mini arma Ruger, un arma larga y larga», dijo Alfian a los periodistas el martes 9 de septiembre de 2025.

Dirlantas Polda Diy Kombes Pol Alfian Nurrizal

El caso de la pérdida de Senpi ahora es manejado directamente por la policía metropolitana de Yakarta. Según Alfian, todavía hay cinco SENPI que no se han encontrado.

«Lo que sé es que dos han sido devueltos por los residentes. desaparecido Siete, entonces solo hay cinco. Parece que la policía regional ha revelado allí «, dijo.

Para tener en cuenta, la policía finalmente logró asegurar a 17 personas relacionadas con el ataque, la destrucción y el incendio provocado en la sede de la Policía del Metro de East Yakarta y seis oficinas policiales en la región del 30 al 31 de agosto de 2025.

De este número, 14 personas han sido nombradas oficialmente como sospechosos, incluidos varios menores que ahora son niños que están tratando con la ley (ABH). El jefe de policía de East Jakarta Metro, el comisionado de policía Alfian Noffizal, dijo que los sospechosos fueron acusados ​​de artículos severos.

«Fueron acusados ​​bajo el Artículo 170 del Código Penal sobre la violencia juntos y el Artículo 213 relacionado con el ataque al aparato de servicio. La amenaza podría ser hasta nueve años de prisión», dijo Alfian, el lunes 8 de septiembre de 2025.