¡Geger! 2 soldados de TNI estuvieron involucrados en el sádico secuestro de Kacab Kacab Kopassus, su estado estaba ausente de la oficina

Yakarta, Viva – Dos soldados TNI Ejército (AD) involucrado en el caso secuestro Sadistic mató a la cabeza de un submarino de un banco estatal en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), aparentemente de Kopassus.

«La unidad es del destacamento de la sede en Kopassus», dijo el comandante militar de la Policía Militar Military Kodam Jaya Coronel Corps Policía militar (CPM) Donny Agus Priyanto, martes 16 de septiembre de 2025.

Kasubdit Jatanras (izquierda), Dirreskrimum, Jefe de Relaciones Públicas, y Danpom Jaya

Investigue una calibración, Corporal Two (Kopda) FH y Sargento Head (Serka) en ese momento se buscaba el estado porque no estaba presente sin permiso.

«Serka n y kopda f en el estado están siendo ducari porque no están presentes sin permiso», dijo.

Anteriormente se informó, no uno, resulta que había dos soldados del Ejército (AD) involucrados en un caso de secuestro sádico que mató al jefe de una subcarrilla de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Además del Cabo Two (Kopda) FH, otro soldado de TNI involucrado fue el Sargento Jefe (Serka) N. Esto fue revelado por el comandante de la policía militar comandante militar Military Coronel Corps Police (CPM) Donny Agus Priyanto.

«Establecer dos sospechosos en nombre de Serka N y Kopda F», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, víctima Supuestamente secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.