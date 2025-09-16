¡Geger! 10 políticos de Malasia, incluido el ministro, se convirtieron en víctimas de un video desagradable realizado por AI

Kuala Lumpur, Viva – un número político De Malasia ser el objetivo de propagación Video porno Resultados falsos de ingeniería de inteligencia artificial (IA). El modo del perpetrador difundió el video asqueroso falso acompañado de amenazas extorsión El dinero que ahora está siendo investigado por las autoridades en Malasia.

Reportado CNAEl martes 16 de septiembre de 2025, al menos 10 políticos, incluida la ministra de comunicación, Fahmi Fadzil, recibió un correo electrónico que contenía amenazas para difundir un video obsceno basado en la IA con sus rostros si no pagaron un rescate de US $ 100,000 (equivalente a Rp1.6 mil millones).

Fahmi reveló el domingo 14 de septiembre de 2025 que también fueron atacados varios nombres, incluido el ex ministro de economía y miembros. Parlamento Pandan Rafizi Ramli, miembro del Parlamento Subang Wong Chen, miembro del Parlamento del río Taufiq Johari Farmers, y Viceministro de Juventud y Deportes Adam Adli.

Además, Selangor Najwan Halimi y los miembros de la junta ejecutiva de Fahmi Ngah, el senador Manolan Mohamad y el miembro del DPR Kulim Wong Chia Zen también recibieron una amenaza similar. Los medios locales informaron al viceministro de plantaciones y productos básicos Chan Fong Hin, el miembro de Tasek Tasek Gelugor Wan Saifal Wan Jan y el miembro del Parlamento Bangi Syahredzan Johan también se incluyeron en la lista de objetivos.

Según Rafizi Ramli y Wong Chen, el correo electrónico que recibieron el viernes pasado también incluyó el código QR para la transferencia de dinero. Wong, que ha estado sentado en el parlamento durante 13 años, admitió que esta amenaza lo hizo sentir la más insegura a lo largo de su carrera política.

«Irónicamente, como miembro del Parlamento del Partido Popular de Justicia, el partido gobernante en el gobierno de Madani, me siento menos seguro como miembro del Parlamento actual en comparación con mi gobierno anterior como miembro del Parlamento de la Oposición», dijo en un comunicado el domingo.

Amenaza de sentencia de prisión a látigo

El director del Departamento de Investigación Criminal de Bukit Aman, M Kumar, dijo que hasta ahora se han presentado cuatro informes oficiales. El primer informe fue realizado por Wong Chen el 12 de septiembre.

Según él, el primer caso fue reportado por un miembro del Parlamento Subang, Wong, el 12 de septiembre, informó nombrado. El remitente amenaza que si no realiza pagos dentro de los tres días, los videos porno falsos que usan sus caras se distribuirán en las redes sociales.

El senador Nelson W Angang, miembro del miembro de Kulim DPRD, Wong y Sungai Farmer DPRD, Taufiq Johari, presentó un informe policial, todo lo cual indicó que recibieron demandas similares.

«La policía de Malasia maneja estos informes muy en serio», dijo Kumar, según lo citado por los medios locales. «Tomaremos medidas decisivas, integrales y sin compromiso con ninguna parte involucrada en la producción, distribución o uso del material».

Si se demuestra culpable de extorsión, los perpetradores pueden enfrentar sentencias de prisión por hasta siete años, multas, látigos o una combinación de estas oraciones. Mientras tanto, el artículo 233 tiene una sentencia máxima de RM500,000 y una sentencia de hasta dos años de prisión, según el correo malayo.

Kumar agregó que la policía estaba trabajando con la Comisión de Comunicación y Multimedia de Malasia (MCMC) para rastrear el envío de correos electrónicos y otra información relevante para una mayor investigación.

Los resultados del examen muestran que el correo electrónico usa casi el mismo arreglo de palabras, tiene las mismas capturas de pantalla y se cree que se envía desde la misma dirección de correo electrónico, dijo el domingo el Ministro de Comunicación Fahmi.

Fahmi dijo que su ministerio solicitaría la ayuda de Google para identificar a la fiesta responsable de hacer y enviar el correo electrónico.

En una carga de Facebook, Fahmi también compartió las capturas de pantalla E -Mail que recibió el 12 de septiembre, que parecía provenir de la dirección de Gmail.