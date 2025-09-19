Gegara fuera del hijab, Marshanda se llama ‘equivocado’ para experimentar trauma

VIVA – Decisiones de actrices y cantantes Marshanda Para lanzar el hijab que llevaba puesto en 2014, resultó traer un impacto grande e inesperado en su vida, tanto profesionalmente como personal.

Leer también: Más popular: las causas del antiguo amante de Marshanda murieron, Razón rojo y blanco: una para todos aprobados



Esta decisión, que muchas partes consideran controvertida, no solo lo hizo perder muchos trabajos, sino que también desencadenó una ola de blasfemia pública profunda, incluso hasta el punto de experimentar un trauma severo.

En un podcast en el canal de YouTube de Helmy Yahya, Marshanda, que se llama familiarmente caca, cuenta claramente sobre estos tiempos difíciles.

Leer también: Cancelar casado, esta es la causa de la muerte del antiguo amante de Marshanda



«Al principio llevaba un hijab, abrí el hijab. Así que en un trabajo en Indonesia, tenía miedo de querer contratar a Marshanda debido a una controvertida, rompiendo la confianza de la comunidad mayoritaria», dijo Marshanda, citada el viernes 19 de septiembre de 2025.

Esta decisión parecía crear un estigma negativo que hizo que los productores y las casas de producción sean reacias a contratarlos, impactan directamente en sus condiciones financieras cada vez más peores.

Leer también: Marshanda descargó la historia de un triste y trágico amante cayó del balcón del apartamento



«Era trabajo tranquilo y no tenía dinero en ese momento. Tres meses me dieron un lugar para vivir en ese momento porque sabía mi condición en ese momento», explicó.

Este reconocimiento ilustra cuán drástico es el cambio en la vida que experimentó. En medio de la recesión profesional y financiera, Marshanda también debe enfrentar la blasfemia masiva del público.

La blasfemia que recibió no solo se limitó a las críticas, sino también a acusaciones muy dolorosas. Este momento se ve exacerbado por la traición de las personas más cercanas a él.

«Estoy en un estado de trauma muy grande porque pasé el proceso de ser blasfemado por un país, posiblemente ‘viudas viudas, te preguntas no tener la custodia de tu hijo’, mi persona de confianza me traicionó, ese era mi punto más bajo», recordó Marshanda.

La combinación de ataques públicos, traiciones personales y dificultades financieras hace que el período sea uno de los puntos más bajos de su vida.

Aun así, el espíritu de lucha de Marshanda no se extinguió. Se las arregló para levantarse y pasar toda la amargura. Ahora, la ex esposa de Ben Kasyafani ha vuelto a existir en el mundo del entretenimiento protagonizando varias películas y series. La felicidad de Marshanda se completa cada vez más con la presencia de la princesa, Sienna Ameerah Kasyafani, que ahora vive con él.

Después de mucho tiempo, Sienna fue criada por Ben, la unión con el niño se convirtió en una fuente de nueva felicidad y motivación para que Marshanda continúe trabajando.