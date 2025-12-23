¡Gegana segundos para revisar 10 escuelas en Depok que podrían haber sido bombardeadas! De SMA 4 Depok a Cakra Buana

DepokVIVA – Un número escuela en Depok City, alborotado, después de recibir un correo electrónico terrorista nacido. Amenaza Esto se volvió viral en las redes sociales, preocupando a la gente.

Lea también: A pesar de los registros, la policía perseguirá a los terroristas cerca de la iglesia de la ciudad de Bandung



Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @depok24jam. En su publicación incluyó un video de la policía revisando la escuela que estaba aterrorizada. personal de gegana Brimob La Policía Nacional acudió directamente a los colegios, realizando controles y registros.

«Los agentes de policía del Destacamento Gegana de Brimob Polri junto con la Policía Metropolitana de Depok llevaron a cabo controles e inspecciones en varias escuelas de la ciudad de Depok luego de un ataque terrorista sospechoso de explosivos. Se sabe que la amenaza terrorista se transmitió a través de un correo electrónico enviado a la escuela, causando preocupación en el entorno educativo», como se cita en el relato, el martes 23 de diciembre de 2025.

Lea también: ¡Reveló! Llene el Dus cableado frente a la iglesia GKPS Bandung que hace temblar



Mientras tanto, cuando se confirmó, el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok City, el comisionado adjunto de policía Made Budi, admitió que este acto terrorista había ocurrido. Dijo que hasta 10 escuelas fueron atacadas.

Lea también: Caja con cables encontrada frente a la iglesia GKPS Bandung, el equipo Jibom interviene



«Sí, es cierto (10 escuelas fueron aterrorizadas)», dijo Made Budi.

Se llevó a cabo una búsqueda y los resultados fueron bastante tranquilizadores. De las seis escuelas inspeccionadas no se encontraron explosivos. Las escuelas identificadas como perpetradoras son Arrahman High School; Escuela secundaria Al Mawaddah; SMA 4 depósito; Escuela Secundaria PGRI1; Escuela secundaria Depok Bintara; Budi Bakti; Escuela secundaria Cakra Buana; AME 7 Sawangan, AME Nururrahman; y SMAN 6 Depok.

«No hay pruebas de que hubiera una bomba», afirmó.

Aun así, la policía enfatizó que continuarían realizando controles, incluidas patrullas de rutina en el entorno escolar. Esto es para garantizar la seguridad y la tranquilidad de estudiantes, profesores y padres.