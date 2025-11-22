Geely prepara 5 coches nuevos para el mercado indonesio

Tangerang, VIVA – Geeleyun fabricante de automóviles de China, confirmó su compromiso de ampliar su presencia en el mercado de vehículos Indonesia. Para el próximo año, la compañía planea lanzar una variedad modelo móvil a la Patria.

Así lo reveló el Director de Ventas y Canales de Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, quien dijo que su grupo traería de cuatro a cinco modelos nuevos, que cubrirían varias variantes de vehículos.

«El próximo año probablemente agregaremos entre 4 y 5 modelos», dijo Constantinus Herlijoso de ICE BSD Tangerang, citado por VIVA el sábado 22 de noviembre de 2025.

Además, agregó que su grupo jugará con varios modelos que van desde EV (vehículo eléctrico), híbrido hasta PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable).

Aunque no han detallado el modelo concreto, Geely destacó que la atención se centrará más en tecnología Híbrido y PHEV. Esta opción se considera más segura y se adapta a tus necesidades. consumidor Indonesia, al tiempo que apoya la creciente tendencia de vehículos respetuosos con el medio ambiente.

«Tal vez todas estas variaciones estarán ahí. ICE, EB y PHEV. Creo que preferiremos PHEV o híbrido», añadió.

Tenga en cuenta que Geely Auto Indonesia hizo su primera aparición en el evento Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. En esta exposición automotriz anual, Geely amplió su línea de productos al anunciar el precio oficial de reserva previa del Geely EX2.

Este automóvil respetuoso con el medio ambiente está diseñado para la vida diaria de la población urbana combinando un diseño atractivo, tecnología de vanguardia y comodidad de conducción. Basado en la plataforma GEA, este modelo también ofrece una utilización óptima del espacio y una sensación de seguridad en diversas condiciones de la carretera.

En cuanto a la distribución, la empresa explicó que las entregas masivas a los consumidores no comenzarán hasta el próximo enero, por lo que no se puede fijar específicamente el objetivo de ventas hasta diciembre de este año.

Stand de Geely en la exposición GJAW 2025

En preparación, Geely actualmente está completando la producción local y asegurando que las unidades estén listas para ser distribuidas a distribuidores y salas de exposición en toda Indonesia.

Este paso también fortalece la estrategia de Geely de presentar una variedad de vehículos modernos con la última tecnología, además de generar confianza en los consumidores en la calidad y el rendimiento de sus productos.