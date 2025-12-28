GBLA es difícil de penetrar, Persib Defense registra ocho porterías a cero

VIVA – Estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) no es sólo un lugar persib Bandung acumuló puntos, pero también fue escenario de la dureza de la defensa de Maung Bandung. A lo largo de la temporada 2025/2026, la defensa de Persib pareció disciplinada y casi no tuvo espacios cuando jugaba en casa.

La victoria por 1-0 sobre el PSM Makassar la noche del sábado 27 de diciembre de 2025 confirmó una vez más esta fortaleza. Este resultado amplía el récord de portería a cero de Persib al tiempo que mantiene su récord invicto en GBLA.

La dureza de Persib Bandung en casa esta temporada proviene de la solidez de la línea defensiva. Del total de partidos disputados en el GBLA Stadium, Persib sólo encajó tres goles, un récord que destaca en comparación con las actuaciones en casa de otros clubes.



Thom Haye, centrocampista de Persib Bandung

Federico Barba y sus colegas mostraron una gran coherencia en la protección del área de defensa. Persib nunca ha recibido más de un gol en un partido en casa, lo que demuestra la eficacia de la organización defensiva implementada por el entrenador. Bojan Hodak.

La fuerza de la línea defensiva resultó en ocho porterías a cero a lo largo de la temporada. en el evento Superliga 2025/2026, Persib siempre gana cada vez que juega en casa. mientras en Segunda Liga de Campeones AFCPersib registró tres victorias y un empate.

El único gol contra Persib en GBLA en el evento asiático se produjo cuando los Lion City Sailors los empataron 1-1 el 18 de septiembre de 2025. Fuera de ese partido, sus oponentes no lograron penetrar la defensa de Persib más de una vez.

En total, Persib registró 10 victorias y un empate en casa esta temporada. Este récord también amplía el récord invicto de Persib en GBLA a 18 partidos consecutivos.

La última derrota de Persib en el estadio del que la gente de Bandung estaba orgullosa ocurrió el 17 de enero de 2025 cuando perdió ante el Dewa United. Desde entonces, GBLA se ha convertido en un escenario difícil de conquistar, con la defensa de Persib como principal fundamento.