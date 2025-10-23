Gaza sigue pasando hambre a pesar del alto el fuego

VIVA – Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que hambre y sufriendo en Gaza aunque sigue siendo serio alto el fuego ha estado en vigor, añadiendo que los niveles de ayuda no han mejorado y las evacuaciones médicas siguen siendo demasiado limitadas para satisfacer las necesidades.

«El alto el fuego anunciado hace dos semanas sigue siendo frágil y ha sido violado, pero sigue en vigor, lo que es una buena noticia para todos», afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Director General de la Organización Mundial de la Salud/OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Sin embargo, esta crisis está lejos de terminar y la necesidad es grande».

Tedros subrayó que «no ha habido cambios en la cantidad de ayuda desde el alto el fuego, aunque la ayuda ha aumentado desde el alto el fuego pero sigue siendo «sólo una pequeña fracción» de las necesidades reales.

Añadió que el hambre tarda más en recuperarse.

Mientras tanto, muchos de los camiones que entran ahora en Gaza son camiones comerciales, lo que no ayuda, porque la gente no puede permitirse el lujo de comprarlos.

Respecto a las evacuaciones médicas, el jefe de la OMS advirtió que «una evacuación médica una vez por semana no es suficiente», ni hay una o dos rutas disponibles para este tipo de operaciones.

es urgente Israel permitir que los pacientes viajen a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, para recibir tratamiento inmediato. «Para algunas personas, el retraso significa la muerte», afirmó, ya que 700 personas han muerto mientras esperaban.

Sin embargo, destacó que 15.000 pacientes, entre ellos 4.000 niños, requieren tratamiento fuera de Gaza, e instó a otros países a aceptar más pacientes.

Instó a abrir todos los cruces, incluido Rafah, que debía abrirse la semana pasada, y añadió que «se ha recogido una gran cantidad de ayuda en Al-Arish, Egipto, que está lista para entrar en Gaza tan pronto como se abra el cruce».

Según Tedros, el plan de alto el fuego de 60 días de la OMS requiere 45 millones de dólares (alrededor de 748.100 millones de rupias) para mantener los servicios que salvan vidas, fortalecer la vigilancia de enfermedades y coordinar a los socios. Sin embargo, advirtió que reconstruir el sistema de salud de Gaza «costará al menos 7.000 millones de dólares (alrededor de 116,38 billones de rupias)».

Más de 170.000 personas resultaron heridas, entre ellas 5.000 amputadas y 3.600 con quemaduras graves, mientras que alrededor de un millón de personas necesitaron tratamiento de salud mental, dijo.