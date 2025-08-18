GazaVIVA – Los hospitales en la tira de Gaza en un día nuevamente registraron siete muertes, dos de las cuales aún estaban niño-Cy, entonces el número total de residentes que murieron como resultado de hambre y desnutrición a 251 personas, incluidos 110 niños.

La crisis humanitaria en Gaza continúa deteriorándose en medio del asedio que se aplica Israelasí como la continua ocurrencia de crisis y drogas de suministro de alimentos.

Desde el 2 de marzo, la autoridad de Israel ha cerrado toda la frontera con Gaza Strip y Mangadang se incluye en la mayoría de la asistencia humanitaria alimentaria y médica. Como resultado, la hambruna es rampante en la región.

Los gazanes hicieron cola para la comida debido a hambre

UNRWA advirtió que el caso de desnutrición entre los niños de 5 años y menos se duplicó de marzo a junio debido al asedio de Israel que aún está en curso.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte que el nivel de desnutrición en Gaza ha alcanzado un nivel preocupante, entre Otros 1 de cada 5 niños menores de cinco años sufren de deficiencias nutricionales agudas.

Desde el comienzo de la agresión sionista de Israel en octubre de 2023, el número de muertos en Gaza ha alcanzado las 61.897 personas, la mayoría de las mujeres y los niños. Mientras tanto, al menos 155.660 otros resultaron heridos.

Los datos aún están incompletos porque todavía hay muchas víctimas atrapadas bajo las ruinas y no pueden ser alcanzadas por ambulancias y equipos de rescate. (Hormiga)

