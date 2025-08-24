





Los palestinos que se refugian en tiendas de campaña o que buscaban ayuda alimentaria escasa estuvieron entre al menos 33 personas asesinadas por huelgas israelíes y tiroteos el sábado en GazaSegún los hospitales locales, mientras el mundo se enfrentaba a un anuncio excepcional de que la hambruna ahora está agarrando la ciudad más grande de Gaza.

Más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. Awad Abu Agala, tío de dos niños que murieron, dijo que ningún lugar en Gaza ahora está a salvo. «Toda la franja de Gaza está siendo bombardeada … en el sur. En el norte. En todas partes», dijo Abu Agala, quien también mencionó que los niños fueron atacados durante la noche mientras estaban en sus tiendas.

El Determinación de la hambruna Por la autoridad líder mundial sobre crisis alimentarias galvanizó a los gobiernos y a los grupos de ayuda para intensificar las súplicas de que Israel detenga su ofensiva de 22 meses en Gaza. Israel denunció la declaración de la hambruna como mentiras y declaró que el ejército está presionando con los preparativos para apoderarse de la ciudad de Gaza. Los esfuerzos hacia un alto el fuego que podrían prevenir la ofensiva están en espera mientras los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración con la postura de Hamas, lo que sugiere que el grupo militante estaba menos interesado en hacer acuerdos para liberar rehenes con tan pocos quedados con vida. «La situación tiene que terminar. Es extorsión y tiene que terminar», dijo Trump a los periodistas el viernes.

22

No. De meses el conflicto ha continuado en Gaza

