Gaza golpeada por ataques israelíes mientras Trump prepara junta de paz







Los ataques israelíes Gaza Mató al menos a 13 personas, según funcionarios de salud, mientras se esperaba que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la Junta de Paz para supervisar el frágil alto el fuego.

Funcionarios de salud y familiares dijeron que al menos un niño estaba entre los muertos en el norte de Gaza luego de varios ataques allí, así como en el este de la ciudad de Gaza.

El ejército de Israel dijo el viernes que atacó la infraestructura y los combatientes de Hamás en el sur y el norte de Gaza en respuesta a un proyectil fallido lanzado por militantes desde el área de la ciudad de Gaza.

El alto el fuego gradual entre Israel y Hamás permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén.

Las autoridades dicen que se espera que la próxima semana Trump anuncie la Junta de Paz.

