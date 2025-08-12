Gaza Doc ‘Pon tu alma en tu mano y camina’ nos libera

Lorber Cinema ha establecido un lanzamiento teatral de la temporada de los EE. UU. Para «Pon tu alma en tu mano y camina«Sepideh para hacer Gaza Documental construido en videollamadas con el fotoperiodista palestino Fatma Hasson, quien era asesinado en una huelga de misiles israelí Un día después de la selección de Cannes de la película.

La película se abrirá en Nueva York en el Centro IFC el 5 de noviembre, con expansión a seguir en Los Ángeles y otras ciudades el 14 de noviembre.

El documental, que hizo su estreno mundial en la sección de ácido de Cannes 2025 y se detectó más recientemente en el Karlovy Vary Film FestivalTendrá su estreno de América del Norte en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el estreno estadounidense en el Festival de Cine de Nueva York. Ofrece una perspectiva íntima de primera mano sobre la vida bajo asedio en Gaza y combina la inmediatez cruda con una profunda humanidad, retratando la vida diaria durante el conflicto a través de los ojos de una generación atrapada en un ciclo interminable de guerra.

Hassona fue asesinada en un ataque aéreo en su casa el 16 de abril, solo un día después de que se anunciara la selección de Cannes de la película.

La película se ha ganado fuertes elogios críticos. Revisando la película para VariedadSiddhant Adlakha escribió: «A pesar de su trágico resultado, la película demuestra conmovedora su capacidad de esperanza contra viento y marea, al tiempo que se pone en exhibición total del costo de la ocupación, retratando el alcance total de las vidas y los sueños precisados por la guerra».

«Pon tu alma en tu mano y camina» es producida por Rêves d’auu Productions, en coproducción con 24 imágenes. La película está escrita, dirigida, filmada y editada por Farsi. Las ventas internacionales están siendo manejadas por Campo.