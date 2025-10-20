Gaza acusa a Israel de violar el alto el fuego y 97 palestinos mueren como resultado de los ataques

GazaVIVA – Al menos 97 ciudadanos inocentes Palestina Murieron y otras 230 resultaron heridas como resultado del ataque. Israel aunque en la Franja de Gaza alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, afirmó el Gobierno de Gaza, que registró 21 violaciones el domingo.

En un comunicado, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza dijo que las fuerzas israelíes habían cometido 80 violaciones documentadas desde la declaración de alto el fuego, lo que consideraba una violación grave del derecho internacional humanitario.

Estas violaciones incluyen disparos directos contra civiles, ataques masivos, ataques deliberados, la formación de “cinturones de tiro”, así como el arresto de civiles.

VIVA Military: Explosión provocada por ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza Foto : Radio Pública Nacional (NPR)

El gobierno de Gaza acusó al ejército israelí de utilizar vehículos blindados, tanques en las afueras de los asentamientos, grúas electrónicas con sistemas de puntería de largo alcance, así como aviones de combate y drones cuadricópteros para llevar a cabo ataques.

«Estas violaciones ocurrieron en toda la región de Gaza sin excepción. Este hecho confirma que la ocupación no cumple con el alto el fuego y continúa aplicando una política de asesinato y terror contra nuestro pueblo», dice el comunicado.

El gobierno de Gaza exige plena responsabilidad del ejército israelí e insta a Naciones Unidas y a los garantes del acuerdo a intervenir inmediatamente para detener la violencia.

Acuerdo de armisticio entre La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para Hamás e Israel entró en vigor el 10 de octubre.

El acuerdo incluye una retirada gradual de las tropas israelíes, un intercambio de prisioneros, acceso inmediato a ayuda humanitaria y el desarme de Hamás.

Este alto el fuego puso fin a dos años de guerra genocida de Israel que mató a más de 68.000 palestinos, hirió a unas 170.000 personas y destruyó gran parte de la infraestructura de Gaza. (Hormiga)