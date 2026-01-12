Gayle King sobre el futuro de ‘CBS Mornings’ en los Globos de Oro

Rey Gayle no está lista para hacer ningún anuncio sobre su futuro en CBS – al menos no en el Globos de Oro alfombra roja.

A la presentadora de “CBS Mornings” desde hace mucho tiempo se le preguntó sobre sus planes en la cadena mientras hablaba con Variedad‘s Marc Malkin en el Variedad Pre-Show de los Globos de Oro presentado por Amazon Fire TV. Se produce mientras CBS News continúa un período de reestructuración corporativa y editorial bajo el nuevo editor en jefe Bari Weiss.

<br />

«Bueno, ciertamente no voy a hacer ningún anuncio aquí», dijo King. «No voy a hacerlo, pero los mantendremos informados».

King ha sido una figura central en la programación matutina de CBS desde que se unió a “CBS This Morning” en enero de 2012, guiando el programa a través de múltiples cambios de copresentador y su eventual cambio de marca a “CBS Mornings”. Su contrato actual expirará en mayo y Variedad informó anteriormente que los ejecutivos de CBS están interesados ​​en retenerla de alguna manerapotencialmente con un acuerdo para producir su propia programación para la cadena.

En la alfombra de los Globos, King reflexionó sobre su antiguo afecto por las entregas de premios. «Me encanta la pompa, las circunstancias y el boato de una noche como ésta», dijo. «Estas entregas de premios nunca pasan de moda para mí». Y después de décadas de entrevistar a los nombres más importantes de Hollywood, King dijo que ya no se deslumbra. «Una vez que conoces a personas realmente famosas, te das cuenta de que tienen problemas como todos los demás», dijo. «Realmente son personas».

King también bromeó sobre las pocas veces que se le acercó para actuar, señalando que el único papel que le ofrecieron fue el de interpretar a sí misma. «Es muy difícil jugar uno mismo», dijo. “¿Cuál es mi motivación aquí?”