Gavin Newsom dice que está considerando la campaña presidencial de 2028

Gavin Newsom está provocando su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

En una entrevista con CBS el domingo por la mañanaEl gobernador de California dijo que “mentiría de lo contrario” si dijera que no estaba pensando en postularse para presidente después de que finalice el límite de su mandato en 2027. Sin embargo, no está 100% convencido de la idea.

“No tengo idea”, dijo Newsom. «La idea de que un tipo que obtuvo 960 en su SAT, que todavía tiene dificultades para leer guiones, que siempre estaba al final del aula, la idea de que incluso lo descartes es, en sí misma, extraordinaria. ¿Quién diablos sabe? Estoy deseando ver quién se presentará en 2028 y quién se encontrará en ese momento. Esa es la pregunta para el pueblo estadounidense».

Volviendo su atención a las elecciones intermedias, Newsom dijo que recuperar la Cámara en 2026 es crucial para restaurar un “sistema reequilibrado”. También teme que si Mike Johnson sigue siendo presidente de la Cámara, los republicanos intenten impulsar “un tercer mandato del presidente Trump”.

“[Trump’s] La presidencia, de facto, finalizará el próximo noviembre, si tenemos éxito. Si nosotros, el pueblo, logramos recuperar la Cámara», dijo Newsom. «Su presidencia habrá terminado, de facto como la conocemos hoy, el fuego y la furia significan tal vez algo. Pero finalmente se ha reequilibrado este sistema”.

Otra destacada demócrata, la exvicepresidenta Kamala Harris, también habló recientemente sobre sus aspiraciones futuras. ella dijo bbc«Domingo con Laura Kuenssberg» sobre su trabajo en política: «Aún no he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en los huesos».