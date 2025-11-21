Gautam Adani pide que la fuerza de la civilización de la India guíe su futuro







Presidente del grupo Adani Gautama Adani El viernes dijo que la fortaleza de la civilización de la India reside en su capacidad para aprender, reconstruirse y avanzar, y describió el progreso del país como un reflejo de su identidad duradera.

Al dirigirse al Cónclave Global de Indología 2025, Adani advirtió que los desafíos del era actual no llegan a través de medios tradicionales de invasión sino a través del control sobre la mente y la imaginación humanas.

«Las nuevas formas de invasión no vienen con ejércitos ni banderas», afirmó. «Buscan algo mucho más poderoso: nuestra atención, hábitos e imaginación. Esta silenciosa fuerza civilizatoria ha llegado en su forma más poderosa: la Inteligencia Artificial».

Adani calificó la IA como una fuerza transformadora y peligrosa y dijo que tiene el potencial de remodelar la comprensión humana de la cultura y la memoria.

«AI «Se está convirtiendo en el nuevo maestro del mundo, el guía de nuestro pasado y el guardián de nuestra memoria de civilización, y ahí es donde reside el peligro», afirmó. «Amenaza la esencia misma de la cultura que define quiénes somos».

Adani dijo que el camino de crecimiento de la India está profundamente conectado con sus raíces culturales y herencia filosófica.

«Nuestra civilización que se niega a romperse es también la que aprende a construir», afirmó Adani.

«Durante la última década, Bharat no sólo ha sido la principal economía de más rápido crecimiento, sino que también se ha convertido en la cuarta economía más grande del planeta. Cuando una civilización sabe quién es, su economía sabe adónde debe ir».

Al reflexionar sobre su educación, Adani recordó las historias que contó su madre sobre el Ramayana y el Mahabharata.

«Mi madre solía narrar episodios del Ramayana y el Mahabharata, incluidos los 14 años de exilio del Señor Ram, la devoción de Maa Sita… Desde el Mahabharata, habló sobre las dudas de Arjuna en el campo de batalla y las palabras del Señor Krishna para que se elevara más allá de los lazos familiares y sirviera al propósito del Dharma», dijo.

«Mi madre estaba moldeando mi sentido del deber, la devoción y el Dharma».

Destacando la importancia de indologíaAdani lo describió como el estudio disciplinado de las filosofías, las artes, las ciencias y la gobernanza de la India.

«Al estudiarlo, no miramos hacia atrás para vivir la historia, sino hacia adelante para que lo mejor de la historia viva a través de nosotros», dijo.

Señaló que las heridas pasadas de la India no eran sólo físicas sino intelectuales, y citó el incendio de las universidades de Nalanda y Vikramshila y el desprecio colonial de los sistemas de conocimiento indios.

«Fue una guerra psicológica y rompió nuestra civilizacional confianza en uno mismo», afirmó.

Adani dijo que la necesidad de un cónclave sobre indología tiene su origen en recuperar esa confianza y garantizar que el patrimonio de conocimientos de la India siga guiando su futuro.

«Cuando las raíces de la cultura se desvanecen, la tierra se vuelve seca y estéril, pero mientras los valores permanezcan, la oscuridad nunca podrá atreverse», afirmó.

