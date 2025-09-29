Gaumont USA presenta nuevos proyectos con Kate del Castillo, Karla Souza

Productor de «narcos» Gaumont Estados Unidos, el puesto avanzado de la Gaumont francés, detrás de «Lupin», está desarrollando dos nuevos títulos con la estrella de «La Reina del Sur» Kate del CastilloCholowood con sede en LA, así como una comedia de amigos dirigida por la estrella de «How To Get Away With Murder» Karla Souza.

Del Castillo y Cholowood avanzan en «Point Blank», un thriller de acción escrito por Alexandro Aldrete («House of Flowers») y será dirigido por Salvador Espinosa («Harina» «Club of Crows»).

En un segundo título, nuevamente apuntando al mercado mexicano, Noé Santillán-López, que estalló con «Gift Table», la única película local en las mejores listas de taquilla mexicana este año, está a bordo para dirigir la comedia de Buddy «La Chef», escrita por la Americana Emma Ramos, una actriz («In the Summers») y escritor («» Dora! «).»). «).»).

Del Castillo no solo coproducirá las dos películas, sino que protagonizará ambas, dijo Christian Gabela, Gaumont USA SVP Creative Affairs y como productor, jefe de Estados Unidos latino, América Latina y España.

Fuera del acuerdo de Cholowood-Gaumont USA, también para el mercado mexicano, Karla Souza superará a los «LAS Wannabes», una comedia de amigos escrita por María Hinojos «Mirreyes Contra Gódinez», «Cindy La Regia»), Gaumont USA también se está uniendo con un servicio de transmisión para desarrollar «Rumba Tropapape», «A Sentident.

En otros proyectos nuevos, Gaumont USA está coproduciendo «Me Engana Que Eu Gosto» escrito por Patricia Corso («Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente»), dirigida por Pedro Amorim («Slam») y producido por la coioja de Brasil. También avanza en «D_lux» con el mejor jugador de VOD brasileño Globoplay, Prodco Ventre, detrás del próximo «100 días» de Carlos Saldanha, y el líder de productor brasileño Conspiraçao, que se unió a Globoplay para producir el ganador del Premio de la Academia de Walter Salles «I’m Still Here». La serie se enciende y la caída del carismático ícono de alta moda de Brasil Eliana Tranchesi. Está escrito por Giuliano Cedroni, Elena Soarez, Mariana Trench Bastos y Pedro Perazzo.

Gaumont USA también está desarrollando otra serie de crímenes verdaderos con HBO Max.

En España, Gaumont está trabajando en la película de comedia de amigos «Brats» con Araceli Álvarez de Sotomayor («uñas», «Alpha Males», «La Que se Avecina») y Javier Aguado, que también se están adaptando a España una serie de alemania Gaumont altamente exitosa «Die Wespe».

También apuntando al mercado español, Gaumont USA se está asociando con los escritores y directores argentinos Mariano Cohn y Gaston Duprat en una adaptación de la novela argentina «Instrucciones sobre cómo robar un supermercado», de Haydu Kowski. Cohn y Duprat vieron un gran éxito con la película española «Competencia oficial», protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez.

«España es un mercado muy atractivo debido a su volumen. Netflix ha otorgado una gran importancia en España en infraestructura, como su centro de producción europea en Tres Cantos, Madrid y su volumen de proyectos», dijo Gabela. También es un lugar atractivo para producir debido a todos los incentivos. Por lo tanto, es un territorio donde hay una gran demanda de proyectos de propiedad total y la capacidad de tomar la ruta independiente y de licencia «.

Construyendo en ‘narcos’

Los nuevos anuncios de títulos múltiples, y hay muchos más, vienen en la víspera de Iberseries & Platino Industria, donde la CEO y propietaria de Gaumont, Sidonie Dumas, entregará una nota clave el 30 de septiembre, el día de apertura de I & Pi.

La noticia de estos y otros títulos se produce cuando Gaumont cumple 130 años este año. «Aunque no vivimos en nostalgia, estamos muy orgullosos de ser conocidos como el estudio más antiguo del mundo», dijo el presidente de Gaumont USA, Nicolás Atlan Variedad.

Este año también se cumple el 10 aniversario del estreno de «Narcos», la primera producción de Set Latin America de Gaumont USA para la era de la transmisión, que abrió una nueva era en la televisión moderna, subrayando temprano en la historia de Netflix, la capacidad de Gaumont y el dinamo de Colombia para hacer un premium, grandes lienzos y un título de lenguaje en parte no inglés que podría ver el mundo de todo el mundo.

De los espectáculos y películas de Gaumont USA mucho más avanzados, producidos en los últimos 24 meses, Lucía Pujo y «Futuro Deserto» de Nicolás Pujo, un tamillero psicológico de seis episodios cercanos producidos para Paramount y protagonizando a Chema Yazpik, y Souza, Souza y àstrid Bergès-Frisbey, Will On Netflix.

Protagonizada por Del Castillo y Diana Bovio («Llegaron en la noche»), la comedia «El fanático más grande» («Fan de La Más»), una sátira de cultura de cancelación de Hollywood, se estrenó en todo el mundo en Netflix a principios de este año.

Dirigido por Luna de diego¡Bueno en el radar de Hollywood después de «Avatar» y organizar a Jimmy Kimmel Live! Durante cuatro noches, Shooting acaba de envolverse en «México 86», un drama oscuro y sincero en el lanzamiento largo pero exitoso de México pero exitoso para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Es producido por Gaumont USA para Netflix y escrito y dirigido por Gabriel Ripstein («Un enemigo desconocido»). El lanzamiento será cronometrado para coincidir con la Copa Mundial 2025, que tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. Marca la primera película de acción en vivo de Luna Big Splashy en su México natal desde «Rudo & Cursi» de 2008.

Nicolas Atlan y Christian Gabela Cortesía de Gaumont

Encendido en IP

El proyecto también sirve para subrayar estrategias de crecimiento ahora bien consolidadas y florecientes en Gaumont USA.

«‘Narcos’ fue la primera serie en español y en inglés y un avance para el mercado», dijo Atlan.

«También demostró lo importante que es América Latina y España para Gaumont. Desde entonces, hemos trabajado para desarrollar los grandes mercados de lenguaje español y brasileño», agregó Atlan.

«Al principio, tratamos de ir a todas partes, pero de contratar a Christian [Gabela]Nos hemos centrado en México, España y Brasil y hemos tenido mucho éxito, haciendo desde el inicio de ‘Narcos’, ocho temporadas de series de televisión y dos películas «, dijo. Esas temporadas acogen en tres de los dos de» Narcos «(2015-18) y» Narcos; México «(2018-21) y dos de» El Presidente «, un primero en Chile en Chile (2020) y un segundo) y un segundo) y un segundo por un segundo para Amazon Brazon Brazon Brazon Brayon Brazon Brayon Brazon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Brayon Bras (2022).

«Es un gran logro nuestro como empresa europea con una oficina con sede en Los Ángeles para poder entrar en estos territorios de la manera que hemos podido», dijo Gabela.

Gaumont USA continúa trabajando con el grupo de talentos que ha creado. Una estrategia, sin embargo, ha evolucionado. «En los últimos tiempos, hemos estado utilizando la IP preexistente como la mejor vía para hacer espectáculos y películas hechas», dijo Gabela a Variedad. «Esa IP preexistente es interna, proveniente de la biblioteca de cine y televisión de Gaumont, adaptada para México, España o Brasil, o externo, utilizando IP preexistente de terceros para adaptarse si los libros o la inspiración de eventos reales e historias de personas reales».

El primer fruto de esta estrategia fue «el mayor fanático» proveniente de una propiedad de Gaumont «J’adore ce que vous failes». «Point Blank» adapta el clásico 2010 de Fred Cavayé, protagonizado por Gilles Lellouche en un sprint de 80 minutos para evitar la ejecución de su esposa aducida. «Está muy en marca para Kate del Castillo», señaló Gabela.

«La Chef» es un cambio de imagen de 2014 Jean Reno-Led Sleeper «Commes Un Chef» pero reinventado para una cultura culinaria diferente. Reversiones de películas de Souza «Les Vedettes» Una película de Buddy Gaumont 2022. «Me Engana Que Eu Gosto» es la adaptación brasileña del título francés de Gaumont «La Doublure».

Gaumont USA también está en conversaciones exploratorias con un importante jugador brasileño sobre la adaptación de una lista de sus títulos de premios específicamente para el mercado brasileño, agregó Gabela.

La imagen más grande

Después de los recortes de los estudios de EE. UU. Y las huelgas de Hollywood 2023, un sector de producción que explotó en Peak TV ahora está persiguiendo un mercado de TV Peak del 75%, ha observado Guy Bisson. “En 2019, 2020, había ocho streamers. Ahora [for Chile] Hay 1.6 «, observó Juan de Dios Larráin de Fabula en Sanfic.

Sin embargo, para ejecutar su plan de juego, Gaumont puede verse a varios vientos de cola. Los datos muestran servicios clave como Netflix creciendo su actividad en serie en América Latina después de las huelgas, que alcanzan la segunda mitad de 2023. Además, «estamos viendo absolutamente que las adquisiciones están llenando los vacíos que dejan una inversión reducida en originales para Netflix y particularmente originales de primera carrera», observó Bisson.

Siete en 2023, las comisiones de películas de Netflix aumentaron a 13 en 2024 y seis en la primera mitad de 2025, según Ampere Analysis.

Gabela coincidió. «Los servicios de transmisión en México son más activos y tienen pizarras más grandes. También se ha abierto una oportunidad en los últimos años para las licencias, particularmente en las películas. El apetito por el volumen podría ser el mismo, aunque la mezcla, que solía estar muy pesada hacia proyectos originales y completamente financiados por parte de los streamers, ahora es las películas totalmente financiadas y con licencia».

Las ventanas también son prevalentes. En la lista de México de Gaumont USA, «estamos explorando ambos títulos directamente a los streamers y haciendo un modelo de compra, que ha sido el modelo predominante durante los últimos 10-12 años». Dijo Gabela. «Además, ahora estamos haciendo más modelos de licencia en los que básicamente somos solo territorios específicos de licencia, ventanas y períodos de tiempo para ser transmisores y retener otros derechos, incluidos los derechos teatrales».

Trayendo grandes estrellas a la mesa, Gaumont USA también disfruta de una relación probada y probada con los servicios de transmisión.

«Gaumont tiene una relación increíble en todo el mundo con Netflix. Piense en ‘lupino’ y películas en Francia y ‘bárbaros’ en Alemania. La relación con Amazon es la misma», dijo Atlan. «Hay una fuerte relación con los streamers en los que hemos estado trabajando durante mucho, mucho tiempo», agregó.

«Tenemos cuatro desarrollos activos actualmente establecidos con cuatro streamers diferentes en México, Brasil y el US-Mexico, que es un proyecto transfronterizo», señaló Gabela.

Gaumont USA también está buscando coproducir películas con socios locales que aportarían una sensibilidad con respecto al mercado local.

«En las películas, no es un caso de que les hagamos 100% nosotros mismos. Las haríamos con socios, lo que puede ser socios de producción estratégica o socios financieros», dijo Atlan. «La gente viene a nosotros por la gran riqueza de la IP que podemos adaptar, específicamente características. El modelo de película es películas mexicanas para México, España para España, Brasil para Brasil».

«Nuestro objetivo es asociarnos con los mejores escritores, directores, actores, talento y productores en cada uno de esos países, compartiendo IP, ya sea un libro o títulos de nuestro catálogo. Y entramos de una manera muy ágil». Atlan concluyó.