Gauhati HC desestima la orden del tribunal inferior contra Rahul Gandhi en un caso de difamación







En un alivio para el líder del Congreso Raúl GandhiEl Tribunal Superior de Gauhati anuló una orden de un tribunal inferior que permitía testigos adicionales contra el diputado de Lok Sabha en un caso penal por difamación de nueve años presentado por un trabajador del RSS.

Al emitir una orden en una petición de revisión penal, un juez único de Arun Dev Choudhury anuló el lunes la orden del juez de sesiones adicionales de Kamrup Metropolitan que permitía más testigos en el caso de difamación, que se estaba escuchando en un tribunal de primera instancia.

En una petición penal por difamación presentada por el trabajador de RSS Anjan Kumar Bora, el magistrado del tribunal de primera instancia, en marzo de 2023, rechazó la inclusión de tres testigos adicionales después de completar el proceso con la grabación de las declaraciones de seis testigos.

Bora había impugnado esto, y el juez de sesiones adicionales de Metropolitano de Kamrup había permitido en septiembre la admisión de nuevos testigos contra Gandhi.

El líder de la oposición, representado por el abogado principal Angshuman Bora, impugnó esta orden ante el Tribunal Superior de Gauhati en julio de 2024.

Después de una serie de audiencias, el tribunal desestimó la orden del juez de sesiones adicionales y pidió al tribunal de primera instancia que resolviera el caso rápidamente.

«… en la opinión considerada del tribunal, en el presente caso, la solicitud presentada ante el magistrado era totalmente vaga y carente de detalles. Por lo tanto, el magistrado había rechazado correctamente la oración», dijo el juez Choudhury en su orden.

El tribunal de revisiónsin embargo, sin tomar nota de la ausencia de ningún motivo de fondo ni dejar constancia de ninguna conclusión sobre la necesidad de dichos testigos, «interfirió mecánicamente la orden motivada del magistrado», añadió.

«La facultad de revisión se limita a corregir errores jurisdiccionales o procesales, y no faculta al tribunal de sesión para sustituir la del magistrado por su propia discreción en ausencia de ilegalidad manifiesta.

«El juez docto de sesiones suplementarias no consideró que no estuviera fundamentado el requerimiento de citación de los testigos, ni siquiera para llegar a la satisfacción requerida», señala el auto del HC.

Dijo además que el juez de sesiones adicionales «ignoró la propuesta de ley establecida según lo discutido y registrado durante el caso», al tiempo que permitió la petición de revisión revocando la orden del magistrado.

«Se trata de un ejercicio arbitrario de discreción, que da como resultado una ilegalidad patente, que no se puede permitir que se mantenga. En consecuencia, la orden impugnada de fecha 22.09.2023 aprobada por el Juez de Sesiones Adicionales No. 2, Kamrup (M), Guwahati en la Revisión Penal No. 26/2023 queda anulada y anulada», dijo el Gauhati HC.

El juez Choudhury, en su orden, también ordenó que como el peticionario (Gandhi) es un Miembro del parlamentoEl magistrado del tribunal de primera instancia tomará medidas para resolver expeditamente el caso, que se encuentra en trámite desde 2016.

El 12 de diciembre de 2015, Gandhi tenía la intención de visitar Barpeta Satra (monasterio vaishnavita), pero luego afirmó que los trabajadores de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) le prohibieron ingresar a la abadía.

Agraviado por esto, el trabajador de RSS Bora presentó la demanda penal por difamación, alegando que el líder del congreso había hecho declaraciones falsas.

