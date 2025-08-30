Gasto Raja Manggala, acompañado por Raja Ngayogyakarta conoce a los manifestantes

YogyakartaVIVA – Rey de Ngayogyakarta Hadiningrat Palace Sri sultán Hamengku Buwono X se reunió con la masa de acción en el patio de bricolaje de Mapolda esta mañana. Su presencia fue acompañada por las cepas del «Rey Manggala» que se jugó a través de un altavoz.

Leer también: Momento General Kostrad Conoce a Ojol Mass en Kwitang: Presento BRIMOB Commander, ¡estás tranquilo!



Este gasto generalmente se juega cuando el sultán «Miyos» o sale para recibir invitados reales. En esa ocasión, el sultán también expresó su tristeza por la muerte de Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea, en el evento en Yakarta.

«Aprecio lo que todos hacen. Lo que todos hacen es uno de nuestros deseos compartidos para el crecimiento de la democratización en Yogyakarta. También estuve de acuerdo con eso», dijo el gobernador de la región especial de Yogyakarta frente a los participantes de la acción, Yogyakarta, sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: La demostración laboral de hoy, Golkar recuerda las críticas al DPR no ser un lugar para el odio



El sultán espera que la democratización en Yogyakarta tenga lugar sin violencia teniendo en cuenta que esta área no tiene la tradición de resolver problemas a través de la violencia.



La tensión ocurre cuando un grupo de manifestantes daña el cable de púas instalado como barrera en el sitio de acción. Este incidente ocurrió cuando uno de los oradores estaba expresando sus aspiraciones frente a miles de participantes en la acción.

Leer también: Palacio respeta a los manifestantes sobre el pati regente Pati Sudewo



«Espero que la democratización se realice bien para educarnos a todos, incluido yo mismo. Además, Yogyakarta no hay hábito de violencia en la construcción de la democracia», dijo.

Antes de conocer a los participantes de la acción, el Sultán se reunió por primera vez con el Inspector General de Policía de la Policía Regional Anggoro Sukartono. Luego pidió ocho manifestantes que habían sido asegurados por las autoridades para ser liberados.

«He hablado con el Kapolda, conmigo hay ocho personas que todas son tus amigos. Junto con esto, también estoy aquí, lo devuelvo a los hermanos. Por eso todos tus amigos», dijo Sultan.

Sultan HB X espera que la liberación de las ocho personas pueda abrir un espacio de diálogo sostenible entre el gobierno, la policía y la comunidad. También declaró que estaba listo para ser el enlace de las aspiraciones de los ciudadanos con el gobierno central.

«Para mi energía, mi mente es necesaria, por favor. Pero tengo que recibir la carta, porque la carta es mi base para discutir con el gobierno central», dijo. El Sultán luego invitó a las masas a dispersarse para irse a casa y descansar.

«Vamos a casa y duermamos juntos. Todos estamos cansados. Creo que eso es todo lo que puedo decir. Así que más tarde en el seguimiento más tarde podemos ser discutidos», dijo Ngarsa Dalam Saludando al Sultán HB X.

La manifestación en la sede de la policía de Yogyakarta tuvo lugar desde la tarde del viernes (29/8). La situación se calienta alrededor de las 18:00 WIB después de que las masas quemaron dos autos estacionados en el patio de Mapolda.

También se dañaron varias instalaciones, incluidos los Centros de Servicios de Policía Integrados (SPKT), cajeros automáticos, pantallas de videotron y sede. Además, la estación de policía en Simpang Empat Condongcatur, ubicada no lejos de Mapolda, también fue dañada por las masas. (Hormiga)