Gasté mucho dinero y nunca lo recuperé.

Jacarta – Pelea entre Querido Josué Y Ari Lasso reapareció en público. Esta vez, el foco de atención está en la confesión de Dearly sobre el pedido de su ex amante, quien se dice que pidió que todos los artículos que le dio durante su relación le fueran devueltos después de la ruptura.

Lea también: Furioso con el comportamiento de Ari Lasso, Querido Joshua: ¡Amenaza al estilo matón, no recurras a las mujeres!



A través de cargas en las redes sociales, Dearly Joshua reveló que Ari Lasso no solo pidió la eliminación de fotos en Instagram, sino que también exigió la devolución de varios artículos que le habían entregado anteriormente. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Todo el dinero, los regalos tuyos, incluso los libros que me diste en 2020, pediste que te lo devolvieran todo, lo he devuelto, ¿por qué guardas silencio?» dijo Dearly, citado el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: MÁS POPULAR: La confesión de Jule sobre la violencia doméstica de Na Daehoon, Ari Lasso pide que le devuelvan un regalo a Dearly Joshua después de la ruptura



Esta confesión provocó la ira de Dearly. Sintió que lo trataban injustamente, considerando que durante la relación él era quien gastaba mucho dinero sin nunca exigir nada cuando la relación terminaba.

«Soy la única mujer que gastó mucho dinero en ti (Ari Lasso). No mencioné nada y mucho menos te lo pedí de vuelta cuando rompimos», agregó.

Lea también: Ari Lasso pide que eliminen sus fotos hasta que le devuelvan el regalo a Dearly Joshua tras romper



Más allá del tema de los bienes, Dearly también se refirió a la actitud de Ari Lasso, que consideró cambiada tras la separación. Admitió haber recibido mensajes duros y comentarios en mayúsculas en las redes sociales, incluida una solicitud para que se eliminaran de su Instagram varias fotos de Ari Lasso. Dearly dijo que había cumplido con la solicitud.

«Bien, lo borraré, pero luego no lo vuelvas a reproducir, diciendo que soy una chica vieja, estúpida, vulgar, le gusta ir y venir para borrar y reaparecer fotos», escribió Dearly.

Además, Dearly reveló los grandes sacrificios que hizo mientras estuvo con Ari Lasso. Admitió que había dejado de trabajar y atender las necesidades diarias del músico, incluso sacrificando tiempo con sus propios hijos.

«Quiero saber, ¿qué te hice mal? Todos los días no trabajaba, no iba a la oficina durante varios meses, te cuidaba, desde orinar en el orinal todas las mañanas, hasta la noche, a veces hasta la mañana, no podía esperar a ver a mi hijo, a lo sumo lo conocí por muy poco tiempo», dijo.