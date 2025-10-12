Gasolinera Pertamina quemada en el oeste de Yakarta cerrada temporalmente

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga vía JBB Gerente de Área de Comunicación, Relaciones y RSE, Susanto August Satria informó que su partido cerró temporalmente Gasolinera quien experimentó fuego De mangostán Utama Raya, oeste de Yakarta.

«Actualmente la zona de la gasolinera ha sido declarada segura y se ha llevado a cabo la esterilización, así como el cierre temporal para el proceso de evacuación y nuevas inspecciones», dijo Susanto, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

Explicó que anteriormente su grupo había recibido información sobre un incendio que ocurrió el sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 03.45 WIB en la gasolinera 3411403 Jalan Kemanggisan Utama Raya, Yakarta Occidental.



Pertamina Patra Niaga asegura que no haya contaminación del agua en las gasolineras

En este incidente no hubo víctimas mortales, y sólo dos personas sufrieron heridas leves y han recibido tratamiento médico.

«Pertamina Patra Niaga Regional JBB asegura la distribución bbm «Para el público, continúa funcionando con normalidad desviando el suministro a la gasolinera más cercana 3411407», dijo.

Susanto también admitió que agradeció la rápida respuesta de los funcionarios de la gasolinera, los equipos de bomberos y los funcionarios locales, quienes se apresuraron a realizar las atenciones iniciales. De esta forma, el incendio se puede controlar inmediatamente y no causa un impacto mayor.

Un camión cisterna de fueloil (BBM) se incendió en la estación pública de servicio de combustible (SPBU) de Kemanggisan, Palmerah, en el oeste de Yakarta, el sábado por la mañana temprano.

El jefe de la Sección de Operaciones del Subdepartamento de Bomberos y Rescate de Yakarta Occidental (Gulkarmat), Syarifudin, dijo que el incidente que ocurrió alrededor de las 03.58 WIB fue provocado por una chispa de una dinamo de llenado de combustible.

«El incidente comenzó cuando el camión cisterna de combustible experimentó una chispa de la dinamo de carga mientras cargaba combustible del tanque del vehículo al tanque de la gasolinera», dijo Syarifudin.

Se informó que no hubo víctimas en este incidente, pero las pérdidas sufridas alcanzaron los 2.500 millones de IDR.