Gasolina de estación de servicio privada rara importancia de combustible de una puerta a través de Pertamina

Yakarta, Viva – El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) planea importar combustible (Bbm) de los Estados Unidos en respuesta a la escasez de gasolina en la estación de reabastecimiento de combustible público (Gasolinera) Privado, como Shell y BP.

«Este importar Para cumplir, el compromiso de la balanza comercial indonesia (balanza comercial) con los Estados Unidos «, dijo el viceministro de Energía y Recursos Minerales Yuliot Tanjung cuando se reunió en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Yakarta el viernes.

La declaración que Yuliot transmitió al aludir a las necesidades de los administradores de estaciones de servicio privadas que se suman a la importación de combustible para superar la escasez de combustible que ocurrió desde agosto de 2025.

En cuanto a varias compañías de petróleo y gases de EE. UU. Llamadas Yuliot, la opción de comprar combustible de los Estados Unidos son ExxonMobil y Chevron.

«Esa es la compañía estadounidense. Entonces, donde sea que hagan adquisiciones, depende de eso. Pero lo registramos como comercio balance Indonesia con América «, dijo.

Además, Yuliot estima que Indonesia necesita importar combustible (BBM) de 1,4 millones de kilolitros (KL), según los datos temporales recopilados.

El volumen se obtuvo de la acumulación de la transición de personas que previamente usaron combustible subsidiado (pertalita) a BBM no subsidiado.

«Entonces, para las necesidades entregadas, los datos temporales son de 1,4 millones de kl, entonces cuántas porciones serán más tarde Pertaminacuánta parte de las entidades comerciales «, dijo.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales solicitó a cada entidad comercial, incluida Pertamina, que especifique cuánto fueron sus necesidades de importación de combustible hasta fin de año.

Porque, para dar licencias de importación, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales debe tener datos sobre las necesidades de cada entidad comercial.

«Entonces, según la entidad comercial debe ser detallada. Por lo tanto, el proceso de importación se llevará a cabo una puerta (a través de Pertamina). Así que no dejes que se haya dado nada, entonces no lo suficiente», dijo Yuliot.

La escasez de combustible en las estaciones de servicio privadas ha estado sucediendo desde agosto de 2025. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales declaró que el gerente de una estación de servicio privado no obtuvo una cuota adicional de importación de combustible.

Para satisfacer sus necesidades de combustible, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, sugirió al gerente de estaciones de servicio privadas para comprarlo en Pertamina.

Por lo tanto, se les pide a los gerentes de estaciones de servicio privadas que recopilen los datos de volumen requeridos y las respectivas especificaciones de combustible al Ministerio de Energía y Recursos Minerales que se procesarán antes de ser entregados a Pertamina.

Los datos serán la base para que Pertamina obtenga. Si Pertamina puede satisfacer las necesidades de las estaciones de servicio privadas sin agregar importaciones, entonces Indonesia ya no necesita importar BBM.

Sin embargo, si Pertamina siente la necesidad de hacer importaciones adicionales para satisfacer las necesidades de las estaciones de servicio privadas, las importaciones lo hacen posible para Pertamina. (Hormiga)