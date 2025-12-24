Gas Pol en el primer partido, la selección indonesia de fútbol sala sub-19 venció a Myanmar por 4-1 en el Campeonato de la ASEAN

Nonthaburi, VIVA – La Selección Nacional de Fútbol Sala Sub-19 de Indonesia comienza su andadura en la ASEAN U19 Boys Campeonato de Fútbol Sala 2025 con resultados convincentes. Competir en Nonthaburi Hall, Bangkok, miércoles 24 de diciembre de 2025, equipo joven garuda venció con éxito a Myanmar con un aplastante marcador de 4-1.

Lea también: Los medios malasios celebran el fracaso de la selección indonesia sub-22 en los Juegos del Mar de 2025



Desde el primer minuto, Indonesia se mostró agresiva e inmediatamente tomó la iniciativa del ataque. La presión ejercida dio sus frutos en el minuto seis con el gol de Muhammad Dafa Erlangga. Este gol puso a Indonesia por delante por 1-0 y controló el transcurso del partido hasta el final de la primera parte.

Al comenzar la segunda mitad, el dominio de Indonesia se hizo cada vez más visible. Reivan Revian duplicó su ventaja en el minuto 21 antes de que Andi Umayyah Ramadhan Masdar ampliara la brecha a 3-0 en el minuto 26. El flujo rápido del balón y el movimiento sin balón son las claves del juego eficaz de Garuda Muda.

Lea también: Indra Sjafri admite toda la responsabilidad por el fracaso de la selección nacional sub-22 en los SEA Games 2025



Myanmar intentó recuperarse y anotó un gol a través de Hae Mar Htay en el minuto 28. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido. Indonesia aseguró la victoria gracias al gol de Haekel Ayyasy Caserio en el minuto 40, fijando así el marcador final 4-1.

Entrenador en jefe Selección Nacional de Fútbol Sala U19 El indonesio Naim Hamid Salim agradeció la victoria, pero subrayó que su equipo todavía tiene deberes que deben resolverse de inmediato.

Lea también: Indra Sjafri revela las condiciones de los jugadores antes del crucial partido entre Indonesia y Myanmar



«Conseguimos sumar 3 puntos, pero en términos de juego infantil, todavía hay muchas deficiencias que deben corregirse de inmediato. Teniendo en cuenta que solo jugamos una vez, mientras que Myanmar jugó ayer, ellos tienen más control sobre el ambiente en el campo. Este resultado será una gran corrección para el futuro», dijo Naim en un comunicado citado por FFI.

Antes del crucial partido contra Malasia, Naim enfatizó que el objetivo principal del equipo no es sólo el resultado final, sino también desarrollar la calidad del juego.

«Cualquiera que sea el rival, daremos lo mejor de nosotros. Nuestro objetivo general es definitivamente ganar, pero queremos ver el progreso de los niños en cada partido. Si muestran calidad en el juego, si Dios quiere, la buena suerte vendrá. Esperamos resultados perfectos contra Malasia más adelante», dijo.

Mientras tanto, Reivan Revian, que también aportó un gol, consideró esta victoria un comienzo positivo, pero recordó al equipo que hay que mantener la humildad.