Gary Oldman está de vuelta en la silla de montar en «Caballos lentos«Temporada 5, que se estrenará en Apple TV+ el 24 de septiembre.

La quinta temporada de seis episodios sigue a Jackson Lamb de Oldman y su equipo de espías inocentes mientras investigan una serie de eventos extraños y tramas terroristas que ocurren en Londres, y cómo todo podría estar conectado con la nueva novia glamorosa de Roddy Ho (Christopher Chung).

La temporada 5 de «Slow Horses» está adaptada de «London Rules», la próxima novela de la galardonada serie de libros «Slough House» de Mick Herron. Se estrenará un episodio cada semana en el streamer hasta que el final de la temporada se transmita el 29 de octubre.

Además de Oldman y Chung, «Slow Horses» está protagonizada por Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke y Jonathan Pryce. Nick Mohammed de «Ted Lasso» también se une como estrella invitada.

«Slow Horses» se ha convertido en un Magnet Emmy en los últimos años, acumulando nueve nominaciones para la temporada 3 (y una victoria) y cinco asentimientos en la temporada 4. La serie ya se ha renovado para las temporadas 6 y 7.

El programa es producido por SEW-SAW FILMS y adaptado para la televisión de Will Smith, el creador ganador del Emmy que recientemente anunció su salida de la serie después de la temporada 5. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Smith y Graham Yost sirven como productores ejecutivos. El director Saul Metzstein, nominado para un Emmy por su trabajo en la temporada 3, regresa a la temporada 5 de Helm.

Mire el trailer de la temporada 5 de «Slow Horses» a continuación.