Gary Levin da un paso hacia abajo como editor de televisión de USA Today

Cuando Gary Levin salido Variedad servir como EE. UU. HoyEl mejor reportero de televisión a principios de 1998, «Touched By An Angel» todavía se transmitía en CBS.

«The X-Files» era una propiedad caliente para Fox. «De repente Susan» ancló los lunes para NBC. «Boy Meets World» fue a la mitad de su carrera en ABC. «Buffy the Vampire Slayer» estaba ascendiendo en el WB y «Moesha» era un ancla para UPN.

Después de 28 años en USA Today, Levin está dibujando el telón de su carrera de periodismo a tiempo completo, renunciando a editor de televisión.

La industria de la televisión fue de los años ligeros eliminados del mercado global de televisión de pago en el momento en el momento en que Levin llegó a la oficina de USA Today de Nueva York. Lo que significa que estaba perfectamente posicionado en lo que era entonces el periódico más leído de la nación para narrar el viaje salvaje de los negocios, el contenido y la innovación tecnológica que ha expandido enormemente la televisión.

En un saludo a la carrera inusualmente larga de Levin en el periódico propiedad de Gannett, los colegas de USA Today rindieron homenaje a sus habilidades como periodista y a su personaje como colega. Levin se le presentó recientemente el último tributo de Fourth Estate, un simulacro de primera plana de USA Today con historias anunciando su longevidad y sus logros.

Robert Bianco, un crítico de televisión de toda la vida de USA Today, enfatizó cuán fuertemente Levin lo apoyó incluso cuando las revisiones de Bianco enojaron a las fuentes de Levin.

«Dios mío, fue divertido trabajar con él. Capacidad, y a veces simplemente malvada, un sentido del humor seco aligerado por un aficionado incongruente por Slapstick», escribió Bianco.

Otro ex colega de USA Today, reportero, Bill Keveney, citó el impulso de Levin para romper las noticias y entregar historias fuertes sobre su ritmo. Levin creó la función «Save Our Shows» en USA Today como un vehículo para llamar la atención sobre los programas dignos que necesitan un impulso de audiencia para mantenerlos en el aire.

«Siempre admiraré los informes de cuero de zapato de Gary, desde llamadas diarias con su lista envidiada de contactos hasta un trabajo minucioso en Save Our Shows», escribió Keveney. «Y aprecié su honestidad contundente que podría hematizar un delicado ego, pero le valió el respeto de los ejecutivos de televisión».

Antes de USA Today, Levin pasó dos años y medio con Variedad En Nueva York, cubriendo televisión, marketing, publicidad, medios deportivos, noticias de transmisión y negocios. Anteriormente en su carrera fue reportero de la edad publicitaria.

A continuación hay dos ejemplos del trabajo de Levin para Variedad:

La primera historia de Gary Levin para Variedad aterrizó en la página 1 de la edición del 28 de junio de 1995