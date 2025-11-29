Gary Iskak supuestamente no llevaba casco durante el accidente mortal, ¡la apariencia del árbol que fue golpeado te hace sangrar!

Jacarta – Después de confirmar que el artista Gary Iskak falleció en accidente Persona soltera en Jalan Kesehatan Raya, Pesanggrahan, en el sur de Yakarta, la policía ha revelado ahora nuevos hechos sobre el estado de la víctima en el momento del incidente.

El jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicholas Ary Lilipaly, reveló que se sospechaba que Gary no llevaba casco cuando su motocicleta chocó contra un árbol en la madrugada del sábado 29 de noviembre de 2025.

«Se sospecha que (Gary Iskak no llevaba casco en el momento del incidente)», dijo.

Cuando se le preguntó si el casco de la víctima fue encontrado en el lugar del accidente o no, el ex jefe de policía del Metro de Yakarta Oriental confirmó que no. Según las fotografías obtenidas, todavía hay rastros de sangre en el árbol que golpeó Gary. Aparte de eso, la corteza del árbol parecía rota y destruida en varias partes.

«No (se encontró el casco)», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que la policía confirmó que el artista Gary Iskak tuvo un accidente. fallecido. Sucedió esta mañana temprano, alrededor de las 00.30 WIB, en Jalan Kesehatan Raya, precisamente frente al lavadero de autos Rainbow.

La información inicial indicó que el accidente se produjo porque el vehículo de Gary estaba ‘fuera de control’, por lo que chocó contra un árbol en el lugar. El jefe de la policía metropolitana del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicholas Ary Lilipaly, confirmó el incidente.

«La información es correcta. La cronología todavía está esperando de la Unidad de Tráfico y de la Policía de Pesanggrahan», dijo Nicholas.



Ubicación del accidente del artista Gary Iskak

Para su información, llegan noticias tristes del mundo del entretenimiento de Indonesia que perdió a uno de los actores famosos, Gary Iskak.

Esta triste noticia fue revelada por primera vez por Ade Jigo a través de una carga en su historia de Instagram. Ade Jigo subió una foto de Gary Iskak con una declaración de condolencias.

«Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun», escribió Ade Jigo en la historia de Instagram, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Ade Jigo también subió un breve vídeo en su historia de Instagram que registró el tenso momento después de que Gary Iskak sufriera un accidente. En el vídeo en blanco y negro se puede ver una bicicleta. motor cayó al costado del camino. Junto a él, estaba Gary Iskak, que yacía en la calle con la sangre fluyendo. Se vio que había mucha gente alrededor del lugar.