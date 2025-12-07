Garuda Pertiwi Derrota A Singapur, Eso Dice El Entrenador De La Selección Femenina De Indonesia

Bangkok, LARGA VIDA – Entrenador Selección femenina de Indonesia, Akira Higashiyamaadmitió que todavía no estaba satisfecho a pesar de que su equipo logró vencer Selección Nacional de Singapur con marcador de 3-1 en la continuación de los partidos del Grupo A Juegos del MAR 2025 en el estadio Chonburi, Tailandia, el domingo 7 de diciembre de 2025.

«El marcador es 3-1, por lo que no estamos satisfechos con este resultado. Estamos concentrados en el próximo partido», dijo el técnico japonés, citado en el comunicado del PSSI.

Indonesia realmente necesita una victoria aplastante para aumentar sus posibilidades de clasificarse para las semifinales después de perder gravemente ante Tailandia por 0-8 en el partido anterior.

Aun así, Akira aún apreció el espíritu de lucha de sus jugadores, quienes se recuperaron después de encajar y pudieron anotar tres goles para lograr su primera victoria en los SEA Games 2025.

En el minuto 22, el gol de Nur Farhanah puso por delante a Indonesia. Sin embargo, el espíritu inquebrantable de Garuda Pertiwi pronto provocó un resurgimiento. Isa Warps abrió la reactivación de Indonesia en el minuto 31.

Su gol inspiró a sus compañeros, hasta que dos jugadoras suplentes, Claudia Scheunemann en el minuto 62 y Aulia Al Mabruroh en el minuto 90+5, marcaron goles adicionales y aseguraron la victoria de Indonesia.

Akira Higashiyama, entrenadora de la selección nacional femenina de Indonesia

Esta victoria coloca a Indonesia en el segundo lugar de la clasificación del Grupo A con tres puntos, manteniendo sus posibilidades de clasificarse para las semifinales.

Tailandia ocupa la cima de la clasificación con tres puntos, mientras que Singapur está al final de la clasificación sin puntos. Indonesia deberá esperar los resultados del partido entre estos dos equipos, previsto para el miércoles 12 de diciembre, para asegurarse la clasificación para los cuartos de final. Si Tailandia vence a Singapur, Indonesia avanzará a las semifinales de los SEA Games 2025.

Anteriormente, el entrenador Akira había pasado por un estricto proceso de selección, decidiendo los 23 jugadores finales entre 36 participantes en el campo de entrenamiento internacional y las pruebas. Jugadoras de la diáspora como Iris de Rouw, Emily Nahon, Felicia de Zeeuw e Isa Warps también fortalecieron al equipo.

Akira enfatizó la evaluación continua, incluso desde el partido de prueba contra Chinese Taipei que terminó con una derrota de 0-5, como un activo importante para que el equipo pueda parecer competitivo en los SEA Games.

En cuanto a los objetivos, Akira enfatizó que si Indonesia pasa la ronda preliminar, este equipo luchará por ganar una medalla de oro.