Garuda Muda Infertil, gigante asiático derrotado por el equipo nacional indonesio U-23, en cambio, ganó grande

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 tuvo que conformarse con un empate 0-0 contra Laos en el partido de clasificación de la Copa Asiática U-23 2026 en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el miércoles por la noche, 3 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Ataque de punto muerto! El equipo nacional U-23 indonesio falló a Laos en los clasificatorios de la Copa Asiática



El equipo de Garuda Muda apareció presionando desde el primer minuto. Rayhan Hannan incluso abrió el puntaje a través del pase de Jens Raven en el quinto minuto, pero el gol fue anulado debido a fuera de juego. A lo largo del partido, Indonesia tuvo dificultades para desmantelar la reunión de la defensa de Laos a pesar de dominar la posesión del balón.

Estos resultados hacen que Indonesia solo ocupara el segundo lugar en el Grupo J. Laos en el tercer lugar, mientras que Corea del Sur está en la cima de la clasificación.

Leer también: El equipo nacional indonesio U-23 todavía tiene dificultades de defensa en capas translúcidas



Irónicamente, Corea del Sur, que alguna vez fue humillada Equipo nacional indonesio U-23 a través de un tiroteo de penaltis en los cuartos de final de la Copa Asiática U-23 2024, en cambio, comenzó la calificación esta vez con una victoria deslizante.

Los guerreros taeguk arrasaron a Macao 5-0 a través de los goles de Jeong Jaesang (13 ‘, 48’ penaltis), Park Seungho (45 ‘+4), Kang Seongjin (57’) y Seo Jaemin (88 ‘).

Leer también: Desde la Premier League hasta la Serie A, Jamie Vardy ahora es un compañero de equipo Emil Audero



Esta condición agrega presión a Indonesia, considerando que Corea del Sur llegó con grandes ambiciones después de que Garuda Muda eliminó el trauma el año pasado. En ese momento, el duelo tuvo lugar dramáticamente hasta que las penalizaciones terminaron 11-10 para Indonesia.

Ahora, se requiere que Indonesia se levante si desea mantener la oportunidad de escapar. El equipo de Gerald Vanenburg aún se enfrentará a Macao, mientras que Corea del Sur se encuentra con Laos en el próximo partido.

El equipo nacional indonesio U-23 y Corea del Sur se reunirán el 9 de septiembre de 2025. Los resultados de esta pelea serán cruciales para ambos equipos para calificar para la Copa Asiática U-23 2026 2026