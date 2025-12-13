Garuda Muda eliminado, Garuda Pertiwi volando alto

Bangkok, LARGA VIDA – Juegos del MAR 2025 presenta una interesante anomalía en la trayectoria del fútbol indonesio. Durante la selección masculina (Selección Nacional de Indonesia Sub 22) llegó con el estatus de campeona defensora y el objetivo mínimo de una medalla de plata, pero la selección femenina, que apareció sin grandes expectativas, supo ir más allá y robarse la atención.

Selección femenina de Indonesia Fue a los SEA Games sin ser cabeza de serie. La competición de la liga femenina nacional no transcurrió de forma óptima, por lo que los preparativos de Garuda Pertiwi estuvieron lejos de ser ideales. Sin embargo, estas condiciones no impidieron que Zahra Muzdalifah y sus colegas parecieran competitivos. Como resultado, la selección femenina avanzó con éxito a las semifinales como subcampeona del Grupo A.

El viaje de Garuda Pertiwi no ha sido fácil. Se derrumbaron con una aplastante derrota por 0-8 ante Tailandia en el partido inaugural. Sin embargo, se debe agradecer la respuesta mostrada. La selección femenina se recuperó y venció a Singapur, resultado que aseguró su paso a los cuatro primeros.

La selección masculina vive una situación contrastante. Con el estatus de campeón defensor y el pleno apoyo de la federación, Garuda Muda no estuvo a la altura de las expectativas. El objetivo mínimo de una medalla de plata fijado por el PSSI no se alcanzó después de que Indonesia fuera eliminada en la fase de grupos. Una derrota por 0-1 ante Filipinas y una victoria por 3-1 sobre Myanmar no fueron suficientes para llevar a Indonesia a las semifinales.



Selección de Indonesia Sub-22 vs Selección de Myanmar Sub-22

Esta diferencia en los resultados plantea grandes interrogantes. El equipo nacional masculino de Garuda Muda, que tiene competencias de liga en curso, desarrollo juvenil escalonado y una preparación relativamente más exhaustiva, en realidad se desempeñó bajo presión. Por otro lado, la selección femenina, que tenía una competencia mínima y casi ninguna atención, pudo mostrar una mentalidad competitiva y una capacidad de lucha más sólidas.

Indonesia afronta ahora un duro partido en las semifinales del fútbol femenino. Garuda Pertiwi se enfrentará a Vietnam en el estadio IPE Chonburi, Chonburi, el domingo (14/12/2025). Vietnam no es un oponente aleatorio. Son el equipo más exitoso del fútbol femenino de los SEA Games con una colección de ocho títulos de campeonato, incluidos cuatro consecutivos.

Independientemente de los resultados de las semifinales, los logros de la selección femenina se han convertido en un gran golpe y un reflejo para el fútbol nacional. Los SEA Games de 2025 muestran que los grandes nombres, el estatus de campeón defensor y los objetivos elevados no siempre son directamente proporcionales a los logros. En esta anomalía, la selección femenina, que llegó sin carga alguna, se mostró más valiente, más sólida y más realizada.