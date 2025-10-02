Garuda Indonesia será revisada por la gerencia, el EGMS se llevará a cabo el 15 de octubre

Yakarta, Viva – Pt. Garuda Indonesia TBK (GIAA) celebrará una junta general extraordinaria de los accionistas (EGMS) El miércoles 15 de octubre de 2025.

A través de la divulgación de la información de IDX, se explica que el programa principal en la agenda está relacionado con el cambio Gestión La Compañía, que es una propuesta para el Ministerio de Bumn como accionista de la serie Dwiwarna A.

«El extraordinario GMS con este evento se celebró en base a una propuesta de las empresas del Ministerio de Estado de la República de Indonesia como accionistas de la Serie A de Dwiwarna», escribió Garuda Management en su declaración, el jueves 2 de octubre de 2025.

Avión Garuda Indonesia que será utilizado por el Papa Francisco para Papua Nueva Guinea (Doc: YouTube KWI) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Este EGMS está de acuerdo con las disposiciones de los Artículos de Asociación de Garuda en el Artículo 11 Párrafo 10 y Artículo 14 Párrafo 12, y en línea con el Artículo 111 de la ley número 40 de 2007 sobre compañías de responsabilidad limitada.

Mientras que los accionistas que tienen derecho a asistir son los registrados en la lista de accionistas (DPS) el 30 de septiembre de 2025 hasta las 16.00 WIB.

Para obtener información, Garuda había celebrado previamente un EGMSLB el lunes 30 de junio de 2025 para anunciar al exitarino Irianto como director de Servicio de Capital Humano y Corporativo, Reza Aulia Hakim como Directora de Comercio.

Luego, los EGM también nombraron a Dani Haikal Irawan como director de operaciones, Mukhtaris como director de ingeniería y Mawardi Yahya como comisionado independiente.

En el EGMS, Garuda también desestimó el respeto de Enny Kristiani de su posición como Director de Servicio de Capital Humano y Corporativo, Ade R. Susardi (Director Comercial), Tumpal Manumpak Hutapea (Director de Operaciones), Rahmat Hanafi (Director Técnico), Prasetio (Director de Finanzas y Gestión de Riesgos) y East Sukirno (Comisionado de Independiente).