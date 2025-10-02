Garuda Indonesia prepara 6.800 asientos adicionales para el Gran Premio de Mandalika

Yakarta, Viva – Garuda Indonesia aumentar la capacidad vuelos nacionales Para apoyar el evento Gran Premio de Indonesia 2025 De Circuito de mandalikaLombok, West Nusa Tenggara (NTB).

Durante el período 1-6 de octubre de 2025, la aerolínea de Garuda preparó más de 6.800 asientos adicionales, incluidos 20 vuelos adicionales desde la ruta de viaje de ida y vuelta de Yakarta-Lombok, para acomodar la oleada de pasajeros.

Este vuelo adicional utilizará la capacidad de Boeing 737-800ng de 162 pasajeros y está programado gradualmente del 2 de octubre al 6 de octubre de 2025.

La directora de Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, dijo que este paso fue parte de un esfuerzo por apoyar el funcionamiento suave del evento y la movilidad de la audiencia.

«Teniendo en cuenta el importante papel del Gran Premio de Indonesia 2025 en Mandalika para alentar la economía nacional y elevar la imagen de Indonesia a nivel global, se espera que los servicios especiales de Garuda Indonesia para los corredores y espectadores aumenten la comodidad de los pasajeros, al tiempo que garantizan el funcionamiento suave de este evento internacional», dijo Wamildan, el jueves 2 de octubre, 2025.

Anteriormente, Garuda Indonesia también había operado tres vuelos chárter desde Narita, Japón, específicamente para el grupo de corredores y equipos de carreras, que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, el 29 de septiembre de 2025.

Añadió Wamildan, la aerolínea de Garuda estaba lista para manejar el vuelo de regreso después de que terminó el evento.

«Garuda Indonesia se enorgullece de poder contribuir activamente en el apoyo al gobierno para garantizar la preparación de Indonesia como el anfitrión del Gran Premio de Indonesia 2025



La atmósfera de la práctica libre 2 en el circuito de Mandalika el viernes 3 de marzo de 2023. Foto : Viva | Zulfichar Satria (Mataram)

Se espera que el Gran Premio de Premio de Indonesia 2025 atraiga a miles de espectadores de casa y en el extranjero, ya que la posición de Mandalika es cada vez más fuerte como destino de turismo deportivo.

Los siguientes detalles el horario adicional de Jakarta-Lombok (GA) durante ese período:

-Thursday, 2 de octubre de 2025: Jakarta-Lombok (GA-4322) a las 04.35 Wib, (GA-4342) a las 14.00 WIB; y Lombok-Jakarta (GA-4312) a las 08.20 Wita, (GA-4352) a 17.50 Wita

-Vids, 3 de octubre de 2025: Jakarta-Lombok (GA-4342) a las 14.00 WIB, (GA-4306) a 17.35 WIB; y Lombok-Jakarta (GA-4352) a 17.50 Wita, (GA-4337) 21.20 Wita

-Saturday, 4 de octubre de 2025: Jakarta-Lombok (GA-4324) a las 15.10 Wib, y Lombok-Jakarta (GA-4314) a las 19.00 Wita

-Sunday, 5 de octubre de 2025: Jakarta-Lombok (GA-4304) a 18.55 WIB, (GA-4324) a 14.45 WIB; y Lombok-Jakarta (GA-4334) a las 22:40 Wita, (GA-4314) a las 18:30 Wita

-Monay, 6 de octubre de 2025: Jakarta-Lombok (GA-4364) a las 06.30 WIB, (GA-4342) a las 14.00 WIB, (GA-4324) a 17.05 WIB; y Lombok-Jakarta (GA-4374) a las 10.15 Wita, (GA-4352) a 17.50 Wita, (GA-4314) a las 20.50 Wita