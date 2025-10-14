Garuda Indonesia confía en ganar dinero el próximo año; eche un vistazo a su transformación empresarial

Martes 14 de octubre de 2025 – 22:30 WIB
Jacarta – PT Indonesia (Persero/GIAA) Tbk es optimista y cree que podrá resolver rápidamente los problemas financieros y el impacto de la pandemia de COVID-19. De hecho, esta aerolínea estatal confía en obtener beneficios ganancia a partir del año que viene.
El director presidente (Dirut) de Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, es optimista de que Garuda Indonesia podrá pasar de ser una aerolínea que sufre una enorme deuda a ser una empresa saludable que obtenga ganancias y haga una gran contribución al país.
«Para finales de 2026, Garuda Indonesia debe poder obtener ganancias. Esto está de acuerdo con la dirección del presidente de que Garuda Indonesia debe crecer, servir a la gente y ser conocida internacionalmente», dijo Wamildan citado en su declaración, el martes 14 de octubre de 2025.
Explicó que Garuda Indonesia controla el 30 por ciento de la cuota de mercado. El objetivo es llegar rápidamente al 50 por ciento mediante el aumento de la flota.
«El objetivo es aumentar hasta el 50 por ciento en los próximos cinco años, además de garantizar que sirva rutas rentables», dijo Wamildan.
Según él, el número de aviones de Garuda Indonesia antes de la pandemia de COVID-19 alcanzó las 140 unidades. Sin embargo, ahora sólo quedan en funcionamiento el 50 por ciento, es decir, 70 aviones. Por tanto, Garuda Indonesia y Citilink, una filial de Garuda Indonesia, necesitan aumentar su flota a 120 unidades. Esta cantidad de aviones adicionales se puede obtener mediante alquiler o compra.
Dijo además que si lo compras, habrá problemas. cadena de suministro lo que hace que se necesiten entre 6 y 7 años para completar el nuevo avión. Esto es diferente al alquiler, que puede ser más rápido. «Mientras tanto, si se alquila a un arrendador, es más visible. Porque puede ser más rápido. Esa es una de las opciones de Garuda Indonesia para aumentar su flota», explicó Wamildan.
Entonces, ¿de dónde vendrán los fondos para añadir 120 aviones? Wamildan dijo que Danantara Indonesia realmente apoya el proceso de «despegue» de Garuda Indonesia. En la etapa inicial, Danantara ha desembolsado fondos de préstamos por valor de 6,6 billones de rupias. Estos fondos se destinan al mantenimiento o mantenimiento aeronave.
«Gracias a Dios apoyo del presidente fue muy grande, incluido el apoyo de Danantara, a través de dos etapas. Primero, en forma de préstamo. Se han gastado 6,6 billones de IDR en mantenimiento de aeronaves. «Los fondos han sido absorbidos», añadió.
En la segunda etapa, continuó Wamildan, Danantara está lista para invertir capital en el Grupo Garuda Indonesia. En cuanto a los números, aún se están ultimando entre Garuda Indonesia y Danantara. «El objetivo es que el capital de Garuda Indonesia pueda ser positivo a finales de este año», dijo.
Además de fortalecer la flota, continuó Wamildan, la compañía continúa fortaleciendo su compromiso en los aspectos de seguridad y protección de la aviación. Todo eso es innegociable. Además, la calidad del servicio de ‘servicio completo’ tiene sus propios estándares. No se puede bajar.