Garrett Wareing de The Long Walk desglosa el final, el sacrificio de Stebbins

Establezcamos la escena: un grupo de 50 hombres jóvenes, todos de diferentes estados y condados, caminan uno al lado del otro en el desalentador calor del verano. Los niños no tienen idea de a dónde van, sus cuerpos se están cerrando lentamente, todo lo que dicen está siendo monitoreado en todo momento para que Estados Unidos lo vea. El único objetivo en su mente es caminar hasta que solo haya un último hombre en pie.

Es la sociedad totalitaria la que Richard Bachman (también conocido como Stephen King) creó mientras escribía «The Long Walk», su primera novela, ahora un largometraje. Con una mirada íntima dentro de la masculinidad y las amistades masculinas, «The Long Walk» ha resonado con múltiples generaciones durante los últimos 46 años, mostrando la pérdida de jóvenes en circunstancias terribles.

Mientras que «The Long Walk» sigue la historia de Raymond Garranty (Cooper Hoffman) y Peter McVries (David Jonsson) mientras forjan una amistad durante toda la caminata, la película también se enfoca en varios caminantes que se encuentran en desacuerdo con la sociedad en la que han nacido y que están desesperados para hacer un cambio con el dinero del premio y desear que se les conceda si ganan.

Uno de los caminantes, Stebbins (Garrett Wareing), se diferencia de los otros caminantes, evitando hacer conexiones cercanas con los otros concursantes en un intento de ganar. Cuando Stebbins comienza a cuestionar el punto y las autoridades detrás de la caminata, pronto se da cuenta de que puede tener más en común con su competencia de lo que puede creer.

Wareing habló con Variedad sobre la audición originalmente para el papel de Barkovich, por qué Stebbins elige salir de la competencia durante los momentos finales de la película, y por qué «The Long Walk» ha tenido un impacto duradero desde su lanzamiento en 1979.

¿Cómo te uniste a «The Long Walk?»

Inicialmente, audicioné para «The Long Walk» hace cinco años cuando era un equipo completamente diferente. Solo recuerdo haber enamorado de esta historia en ese entonces, y cuando vi la película volviendo, simplemente revitalizó la emoción dentro de mí. Inicialmente audicioné para el papel de Barkovich, y Rich Delia, nuestro director de casting, luego me pregunté a quién quería interpretar potencialmente en la película. Me dieron el nuevo guión para leer, y me sentí atraído hacia Stebbins. Una cosa llevó a otra, y terminé haciendo una cinta para Stebbins. Hice que mis amigos de «Ransom Canyon» salieran al desierto para dispararlo conmigo, y filmamos mi cinta de audición caminando por el desierto.

Al principio, Stebbins es quien todos los otros chicos piensan que van a ganar la caminata o obtendrán el primer boleto. Tienen sus propias opiniones y pensamientos sobre él al comienzo de la caminata, y dejan muy claros esos sentimientos. ¿Dónde está su espacio en la cabeza, ya que está escuchando que todos los demás concursantes hablan de él tan abiertamente?

No creo que Stebbins provenga de un lugar de querer lastimar a estos niños. En su mente, ganará esta carrera, y para ganar, tiene que vencer a todos los demás allí. Encontré este espacio con Francis [Lawrence] En virtud de ser retenido y no viene de un lugar de odio o enojo. Viene de un lugar de auto preservación. Si comienza a gustarles estos chicos y comienza a saber algo sobre ellos y terminan llevándose bien, solo lo hará más. En su mente, ganará esta caminata. Está dejando de conocerlos porque no quiere lastimarse y lastimarlos en el proceso.

En el libro, Stebbins es un personaje muy polarizador. A lo largo de la novela, hace una pequeña charla con los otros niños, pero también se ríe cuando los matan uno por uno. En esta versión, podemos ver una versión más sutil en la que está constantemente en modo de lucha o vuelo, y está muy retirado de todos los que lo rodean.

En el libro, él es bastante descarado. Francis lideraba desde un lugar de unificación y camaradería, donde todos estos niños, Stebbins incluían, no quieren ver a los demás vacilar y no quieren ver morir. En el set, el elenco encontró un lugar juntos para dar más corazón a estos personajes, y realmente me gusta cómo terminamos encontrando la verdad y el amor dentro de Stebbins.

En una escena después de Olson [Ben Wang] Muere, los caminantes restantes se enteran de que él era el único que tenía una esposa en casa. Los concursantes restantes hacen de este pacto de que quien gane va a apoyar a su viuda con ayuda financiera, y Stebbins inmediatamente está a bordo para ayudar de cualquier manera posible con el resto de los niños. ¿Es ese el punto de inflexión donde lentamente comienza a darse cuenta de que se preocupa por los caminantes restantes?

El momento para mí llegó un poco antes. Es el momento en que Tressler [Samuel Clark] está sosteniendo esta radio y todos están cantando ‘¡Joder la larga caminata, joder el mayor!’ a su alrededor. Cuando estábamos filmando eso, todos lo estaban metiendo. Recuerdo que como Garrett y Stebbins, comencé a sonreír porque hay un poco de camaradería con todos. En ese pequeño momento, Stebbins comienza a ver a estos niños como compañeros y no adversarios. Es una sorpresa para él que encuentra a lo largo de la película, específicamente en ese momento.

También es un momento tan vulnerable para él, porque parece que te está diciendo una mierda a su padre, quien se revela que es el mayor al final de la película. Cuando se reducen a los últimos tres, Stebbins anuncia que quería usar su deseo de ser invitado a la casa de su padre para el té. Parece que antes de morir, se da cuenta de que nunca será su padre y que no quiere ser como él en ninguna forma o forma.

Creo que tal vez él se metió tontamente, pensando que obtendrá una cosa de eso. Pero luego durante la caminata, se entera de que tal vez sea otra cosa. En última instancia, estamos cambiados por lo que experimentamos.

¿En qué punto hacia el final, Stebbins se da cuenta de que no va a ganar la caminata?

Siento que Stebbins podría haber seguido caminando, pero creo que comienza a ver que no tiene lo que se necesita para ser el ganador en su alma. Él ve lo que Ray y Pete comparten y creo que casi se sacrifica para dejarlos tener esos momentos finales juntos. Realmente me di cuenta de que hacia el final de ese monólogo allí al final de la película, cuando les permite continuar adelante. A pesar de que se enferma y lo desgasta físicamente, el amor que Stebbins ve entre los dos niños, puede estar en paz y decir que está contento de que sean los dos al final.

«The Long Walk» ha resonado con el público durante casi 50 años. ¿Por qué crees que este libro ha hablado con los adolescentes y sigue teniendo un impacto duradero en múltiples generaciones?

Hay algo con lo que todos podemos relacionarnos dentro de la historia. Aunque es esta caminata brutal la que estamos viendo pasar a estos muchachos, también es una lección para apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos. Todo es temporal en la vida, pero si podemos tener experiencias hermosas y compartirlas con otros durante esa experiencia temporal, ¿puede ser suficiente? Vemos cuánto pueden amarse estos muchachos y conocerse, y termina enseñándonos una lección solo siendo un miembro de la audiencia para apreciar lo que tiene mientras lo tiene. Estamos en una larga caminata desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Esa es la lección aquí para mí, tratar a los demás con respeto y amabilidad, honrar los deseos de los caídos y tener este sueño de un futuro mejor. Todos estamos en esto juntos.

