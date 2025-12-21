Garrett de los Browns deja en claro sus sentimientos sobre no obtener récord de capturas

La persecución de Myles Garrett por romper el récord de capturas en una sola temporada permanecerá.

En el marrones de cleveland‘ Derrota 23-20 ante los Buffalo Bills el domingo, Garrett se le acreditaron 0,5 capturas para ponerlo en 22 en la temporada. Michael Strahan y TJ Watt tienen el récord con 22,5 capturas en una temporada, ya que Garrett necesita una captura para romper el récord.

Sin embargo, Garrett no pudo romper el récord en casa contra los Bills, y el cazamariscales superestrella admite que estaba decepcionado.

«Un poco. Para mi familia. Quería comprárselo, que apareciera algún familiar», Garrett. dicho después del partido del domingo. «Sentían que iba a ser el partido del momento y definitivamente querían darles algo por lo que sonreír. Para mí, siempre mantengo lo principal, lo principal. Quiero ganar.

«Es un juego cerrado, fuimos un poco flojos en la carrera, un pequeño paso atrás y no tan físicos como necesitábamos, así que eso es en lo que pienso. El récord es genial, pero el récord del equipo es lo que me mantiene despierto por la noche. El récord de capturas, estará ahí».

Como dijo Garrett, su enfoque durante el juego es ayudar a Cleveland a ganar el juego, lo cual no pudieron hacer. Entonces, es un juego decepcionante para Garrett, quien buscará romper el récord el domingo como visitante contra el Acereros de Pittsburgh.

El entrenador de los Browns se sincera sobre que Garrett no rompió el récord de capturas

Garrett tuvo la oportunidad de batir el récord en casa el domingo, pero no lo logró.

El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, hizo un buen trabajo escapando de la presión y evitando ser capturado. Sin embargo, el entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, admitió que estaba decepcionado de que Garrett no pudiera romper el récord.

«Sí», Stefanski dicho cuando se le preguntó si estaba decepcionado, Garrett no rompió el récord. “Creo que hablamos del disco y hablamos mucho sobre ello, no hablamos mucho sobre eso, cuando estamos en el edificio y nos estamos preparando para tocar, ese no es realmente nuestro enfoque.

«No es el enfoque de Myles. Ustedes han hablado extensamente con él sobre esto. Él simplemente está tratando de jugar un buen fútbol para ayudar al equipo a ganar».

Garrett todavía tiene dos juegos más para romper el récord, pero romperlo en 16 juegos es probablemente el objetivo.

Garrett detalla su jugada para conseguir una captura de 0,5

Aunque Garrett no rompió el récord de capturas en una sola temporada el domingo, sí tuvo un impacto.

Garrett jugó bien contra la carrera, y en la jugada en la que se le acreditó media captura, el cazamariscales estrella sabía que estaba marcando la diferencia.

“Quería conseguir otro de todos modos”, dijo Garrett. «Sentí que era una gran jugada en el juego e íbamos a avanzar y conseguir algunos puntos y eso me alegró. Pero si Mason (Graham) lo consiguió o lo conseguí yo, eso no me molestó. Fue simplemente el hecho de que la jugada se hizo. Estaba orgulloso de él por estar allí en el momento adecuado, así que simplemente necesitaba más».

Garrett, por su parte, elogió a Allen por su capacidad para deshacerse del balón cuando lo vio venir.

“Vi que sus ojos se agrandaron cuando me vio, así que supe que reconoció quién era”, concluyó Garrett. «Entonces, él comenzó a correr hacia el otro lado, y luego se resbaló, y luego yo resbalé. Así que pensé que este podría ser el que empataría, pero terminé solo a la mitad».