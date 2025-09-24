Garrett Crochet de los Medias Rojas entró en 2025 con ‘sabor amargo’

Cuando Medias Rojas as Crochet de Garrett estuvo en el mercado comercial durante la temporada 2024, el interés en él estaba limitado antes de la fecha límite de comercio de MLB. Crochet había sido un All-Star en la primera mitad de la temporada, con 6-6 con una efectividad de 3.02, pero había lanzado 107.1 entradas en 20 aperturas antes del descanso. Para un tipo con 73.0 entradas de lanzamiento de las grandes ligas en cuatro años durante su carrera, el problema de desgaste fue demasiado.

No ayudó que Crochet quería una extensión si lo intercambiaban. Pero sea cual sea la motivación, los contendientes se mantuvieron alejados de hacer un trato.

Es fácil olvidar que el crochet tuvo problemas en el Segunda mitad de la temporada pasada (0-6, 5.12), y que los Medias Blancas coronaron sus entradas para protegerlo como un activo comercial de temporada baja. Fue una apuesta para que los Medias Rojas cambiaran por Crochet, quien lanzó 7.0 entradas completas solo tres veces en su carrera para los lamentables Medias Blancas.

Ahora, Crochet lidera la Liga Americana en entradas y está en la cúspide de pasar el umbral de 200 entradas, con 197.1 entradas entrando en el inicio del miércoles. Es un gran cambio para un tipo que durante mucho tiempo luchó con las lesiones y que no estaba contento con la forma en que fue el año pasado.

Garrett Crochet lanzando el juego más grande de su vida de MLB

Como crochet le dijo al Boston Globe Esta semana, «El año pasado, fui el tipo que era [taxing] El bullpen debido a mi carga de trabajo. Ese tipo de dejó un sabor amargo en mi boca. Siempre supe cómo se sentía eso, estar en el lado opuesto, siendo que estaba en el bullpen por un momento. Así que solo trato de ahorrar kilometraje a esos tipos tanto como sea posible, para que ahora, cuando estemos en la recta final, pudieran ayudarnos «.

Crochet tomará el montículo en Toronto en lo que podría ser el comienzo más importante de su vida hasta la fecha, ya que los Medias Rojas son 85-71, aferrándose a una ventaja de 1.0 juegos para el puesto número 2 en la carrera de la tarjeta salvaje y una ventaja de 2.0 juegos sobre los Astros, que serían el primero en ser eliminado a medida que las cosas están las cosas.

Todavía necesita superar este comienzo, pero 200 entradas es un gran hito para el crochet. «No estaba tratando de abrazarme, pero era como, ‘hombre, eso sería genial alcanzar esa marca'», dijo Crochet. «Mirando por el cañón, es genial».

Gamble de los Medias Rojas valió la pena

Crochet todavía tiene la oportunidad de cerrar la brecha en el abridor de los Tigres Tarik Skubal en la carrera de la Liga Americana por el premio Cy Young. La pareja considera ser 1-2 en la votación, aunque Skubal probablemente tiene una ventaja. Si Detroit se derrumba de los playoffs, y si los Medias Rojas se aseguran un lugar, las mentes aún podrían cambiarse.

El crochet tiene 17-5 con una efectividad de 2.69 y 249 ponches de MLB.

Jeff Passan de ESPN tabuló la adquisición de crochet como la «Transacción del año» para 2025.

El escribió: “En términos de impacto puro, la adquisición de crochet de diciembre de los Medias Rojas es inmejorable. Y también es uno de los oficios más poco frecuentes: una en la que ambas partes emergen e eufóricas. Sin crochet, 26, encabezando la rotación, Boston no está olfateando un lugar de playoff.

«Los Medias Rojas no solo pensaron lo suficiente como para renunciar a cuatro jugadores que aún no habían hecho su debut en las Grandes Ligas, sino que durante el entrenamiento de primavera, evitó que el crochet llegara a la agencia libre el próximo invierno con una extensión de contrato de seis años y $ 170 millones a pesar de que el zurdo nunca había lanzado 150 entradas en una temporada».