Garcelle Beauvais en la salida ‘Rhobh’, conciencia del cáncer de mama y más

Garcelle Beauvais Tiene una carrera multifacética como actriz, productora ejecutiva, modelo, autor y estrella de reality shows. Pero como mujer que usa muchos sombreros, el papel decisivo que ha aprendido recientemente a priorizar es el acto de autocuidado.

«El autocuidado es preventivo y escucha a tu cuerpo», dice Beauvais Variedad. «No podemos hacer las cosas desde una taza vacía. No podemos cuidar a las personas si no estamos sanos para asegurarnos de que estamos cerca para continuar. Cuando estás en un avión, dicen que se ponen tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otra persona. Eso se aplica en áreas de salud y cuidando a nosotros mismos».

Beauvais es la nueva cara de la parada anual de Lifetime Cáncer de mama Para la campaña de la vida. Dado que octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, tiene la misión de normalizar las conversaciones que giran en torno a las pruebas de exámenes de mamografía, recolectan antecedentes de salud familiares y toman medidas preventivas para reducir el riesgo de cáncer de seno entre mujeres de todas las edades.

«El cáncer de mama no es discriminatorio», dice Beauvais. «Puede afectar a todos y a todos. Ese es un mensaje importante para mantenerse afuera. Y a medida que las mujeres jóvenes crecen, es importante hacerles saber que el mensaje todavía existe para ellos. Ya sea que tengan cáncer de seno en su familia o no, es genial averiguar qué está sucediendo con su cuerpo».

Si bien el cáncer de mama afecta a las mujeres más que a cualquier otro tipo de cáncer, las mujeres negras enfrentan una disparidad única, con una tasa de mortalidad 40% más alta que otras demografía, según el Fundación de Investigación del Cáncer de Mama. Beauvais espera que el uso de su plataforma difunda más conciencia entre las mujeres negras para buscar atención preventiva.

«Para las mujeres negras, he encontrado en mi vida y al crecer en mi familia que no hablamos de cosas que tienen que ver con la salud», dice Beauvais. «Tenemos que alejarnos de eso y compartir información para ayudarse unos a otros, por lo que no es tabú. No es algo que susurra y que pueda ayudar a las mujeres generacionalmente».

Beauvais es mejor conocido por protagonizar «The Jamie Foxx Show», «Nypd Blue», «Coming to America» ​​y como miembro del elenco principal en «Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills. «

Beauvais hizo su debut en la temporada 10 de «The Real Housewives of Beverly Hills» en 2020, convirtiéndola en el primer miembro del elenco negro en el programa. En diciembre de 2024, Variedad la seleccionó como una de las 30 mujeres más poderosas de la televisión de realidad Debido a cómo «logra revolver la olla y elevarse por encima» en sus cinco temporadas en el programa. Antes de los episodios de reunión de la temporada 14 del programa en marzo, sin embargo, Beauvais anunció en un video en Instagram Su decisión de dejar la franquicia.

«Tan buena oportunidad como estar en las ‘amas de casa’, también fue pesado en mi espíritu», dice Beauvais ahora. «Al irme me ha dado mi poder.

Mientras que su salida inicialmente sorprendió a los fanáticos, los espectadores que vieron los tres episodios de reunión ganaron contexto para su partida. El episodio final de la reunión terminó con Beauvais declinando tomar una foto del elenco, eligiendo salir del set. Mientras reflexiona sobre ese momento para VariedadBeauvais dice que su decisión de irse fue su forma de priorizarse en ese momento.

«Hubo un momento en el que sentí que ya no pertenecía aquí», recuerda. «Ya no encajo aquí. Definitivamente fue un momento como, ‘Esto no es para mí’. Simplemente no se sentía bien «.

Después de dejar «The Real Housewives of Beverly Hills», Beauvais dejó de seguir a varios de sus ex compañeros de reparto en las redes sociales, incluida su amiga Stracke, una vez cerrada, con quien dice que no ha hablado desde la reunión. Cuando se le preguntó sobre el regreso potencialmente al programa como ama de casa, Beauvais dice: «No en el corto plazo», pero ella no descarta apariciones futuras en una capacidad menor.

En su época en la época de las maderas, el enfoque principal de Beauvais ahora está en producir historias centradas en las experiencias de las mujeres negras. Con su larga asociación con Lifetime, continúa haciendo de las mujeres negras el punto focal de la narración de historias.

Beauvais ha extendido su asociación con Lifetime para una secuela del romance de Terry McMillan «Tempted by Love». Ella repetirá su papel como chef Ava, quien, en una nueva relación, confronta los sentimientos persistentes cuando un ex reaparece.

También entregará una tercera entrega a su serie «Black Girl Falling» llamada «Tomado en una parada de camiones: una película de niña negra que falta». En un esfuerzo por llamar la atención sobre una creciente crisis en los Estados Unidos, su franquicia de «niña negra que falla» enciende conversaciones sobre desigualdades sistémicas donde las mujeres negras y las niñas desaparecidas a menudo son ignoradas o pasadas por alto.

Al estremecerse el 25 de octubre, Beauvais interpreta a un camionero y copropietario de una compañía de camiones familiares que se encuentra a la vanguardia de una cacería humana después de que su sobrina neurodergente sea secuestrada por un depredador en línea durante su parada de camión de rutina.

«Espero que cuando alguien desaparezca, la gente lo ve de una manera diferente debido a estas películas», dice Beauvais. «No es solo otra niña. Tiene una familia. Es la hija, hermana o amiga de alguien. Quiero que la gente tenga un poco más de compasión cuando nos perdamos».