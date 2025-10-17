Garantizar que los servicios funcionen de manera óptima, el Ministro del Interior y el Ministro del PKP revisan el MPP de la ciudad de Surabaya

Surabaya, EN VIVO – El Ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, junto con el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, inspeccionaron directamente el Centro Comercial de Servicios Públicos (MPP) de la ciudad de Surabaya, Java Oriental (Jatim), el viernes (17/10/2025). Ambos quieren garantizar que los servicios públicos funcionen de manera óptima.

El Ministro del Interior, Tito Karnavian, inspecciona el Centro Comercial de Servicios Públicos (MPP) en la ciudad de Surabaya, Java Oriental

Durante la visita, el Ministro del Interior habló directamente con la comunidad y funcionarios del MPP. Además de eso, también fue testigo de servicios públicos como el proceso de aprobación de edificios (PBG) y los servicios de administración de la población (Adminduk).

El Ministro del Interior valoró los avances MPP ciudad de Surabaya quien ha ayudado mucho a la comunidad. Varios servicios públicos, como el procesamiento de pasaportes, el registro tanto de e-KTP como de KK, así como otros servicios, se pueden procesar más rápidamente e integrar en un solo edificio.

«Podemos ver que en este centro comercial de servicios públicos, todos los puntos de venta para emitir pasaportes, luego Dukcapil, están los de KK, etc., todos bajo un mismo techo, incluido el de aprobación de construcción, que antes se llamaba IMB (permiso de construcción de edificios), esto también está aquí», dijo el Ministro del Interior a los periodistas después de revisar los distintos servicios.

Explicó que a nivel nacional se habían formado hasta 296 MPP en Indonesia. Específicamente para la provincia de Java Oriental, de los 38 distritos/ciudades, 35 de ellos han construido MPP. Mientras tanto, otras tres regiones, incluidas Blitar Regency, Ponorogo Regency y Madiun City, no han proporcionado MPP.

Por lo tanto, el Ministro del Interior alentó al gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, y al vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, a coordinarse con las tres regiones para construir el MPP. «Así que ayudará a la gente, el tiempo es rápido, transparente porque hay CCTV, amigable y luego el pago es claro», agregó.

A través de la formación del MPP, el Ministro del Interior espera que los servicios se realicen de manera rápida y eficiente para poder prevenir la corrupción. En esa ocasión, el Ministro del Interior agradeció al alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, al Gobernador y Vicegobernador de Java Oriental que garantizaron un servicio confiable. Espera que en el futuro se puedan mejorar varios avances mediante el fortalecimiento de la digitalización.

También estuvieron presentes para acompañar al Ministro del Interior y al Ministro del PKP, el vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, el alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, y otros funcionarios relacionados.