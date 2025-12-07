Garantizar que el suministro de combustible y GLP en Aceh vuelva gradualmente a la normalidad, Pertamina Patra Niaga lo está haciendo

Jacarta – Pertamina Patra Niaga continúa esforzándose por restablecer el suministro de combustible y GLP De Aceh mediante la optimización de los canales de distribución terrestres, marítimos y aéreos. El sábado (12/6) temprano en la mañana, el barco Wira Loewisa aterrizó en el puerto de Ulee Lheue con 9 tanques deslizantes de GLP con una capacidad de 135 TM, de los cuales 105 TM subsidiados y 30 TM no subsidiados desde la Terminal Integrada de Lhokseumawe como parte del fortalecimiento del suministro por mar.

El subdirector principal de Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dijo que este suministro es un suministro principal adicional para áreas donde el acceso a la tierra aún no se ha restablecido por completo debido a inundaciones y deslizamientos de tierra. Todos los tanques fueron enviados inmediatamente a SPBE para acelerar el suministro a los agentes y bases en Banda Aceh y Aceh Besar.

Por otro lado, los servicios de gasolineras en varias regiones de Aceh también han mostrado condiciones cada vez más favorables. Las largas colas que existían desde principios de semana están empezando a disminuir gracias a la optimización intensiva del suministro y a las disposiciones operativas.

También inspeccionó directamente el estado de la gasolinera Lhong Raya Banda Aceh el viernes (12/5) y confirmó que el restablecimiento de este servicio fue el resultado de una colaboración interinstitucional efectiva.

«La densidad se ha reducido mucho en comparación con los días anteriores. Agradecemos al TNI y a la Policía por su apoyo de seguridad, así como al gobierno provincial y al gobierno de la ciudad de Aceh que continúan coordinando la gestión de desastres. También trabajamos con Basarnas y KSOP. Trabajamos mano a mano para distribuir energía para las personas que se enfrentan a un desastre», dijo Achmad, citado en su declaración del domingo 7 de diciembre de 2025.

Pertamina Patra Niaga también garantiza que continúe la distribución de energía a las áreas afectadas con niveles más altos de acceso limitado. El desvío de suministros se llevó a cabo para llegar a las zonas de Pidie Jaya, Pidie y Bireuen con apoyo de suministro temporal desde la Terminal Integrada (IT) de Lhokseumawe, ya que el acceso a la ruta de Banda Aceh aún no se ha restablecido por completo.

El restablecimiento del suministro energético en Aceh se lleva a cabo a través de todos los medios de transporte. Desde las rutas marítimas, además de los suministros de GLP, el barco de transporte también transporta 4 vagones cisterna de combustible adicionales para reforzar el suministro en Banda Aceh y 1 vagón cisterna con 24 KL de combustible para la gestión de desastres y las necesidades de equipo pesado. También se optimizaron las rutas aéreas gracias al apoyo de aviones pioneros y Hércules para llegar a zonas aún aisladas.