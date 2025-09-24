Garantizar la calidad y calidad de los camarones indonesios, KKP Love the Prueba

Yakarta, Viva – Agencia de calidad del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la provincia de Bangka Belitung Islands asegura que camarón Indonesia Aman consumado. Porque se confirma libre de sustancias dañinas como antibióticos y otros.

Dijo que el movimiento de la campaña segura de camarones indonesios es una forma KKP como autoridad competente de garantía de calidad aguas abajo. Al mismo tiempo, el puente si hay un canal de suministro estancado debido a los problemas que circulan hoy.

«Garantizamos la calidad de los camarones desde aguas arriba hasta aguas abajo», dijo el jefe de la agencia de calidad de KKP de la provincia de las Islas Babel cuando hacen campaña de camarones indonesios en el este de Belitung, citado el miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Actualmente estamos llevando a cabo una vigilancia periódica en la ubicación del negocio de la agricultura de camarones que ha recibido un buen método de piscicultura y resulta que este momento coincide cosecha Los camarones en PT Berkah Aquakulture Bahari Belitung Timur «, dijo.

Según él a través de una buena sinergia con el gobierno local y otros elementos, la agencia de calidad de KKP continúa presente en medio de los actores comerciales para proporcionar soluciones técnicas, gerenciales y de mercado.

«Invitamos a todas las personas a no tener miedo de consumir camarones porque los problemas circulan hoy», dijo.

Agregó que en la cosecha de camarones en Pt Berkah Aquaculture Bahari Belitung Timur, jefe del Servicio de Pesca de la Regencia East Belitung, jefe de la oficina de salud, trabajadores de extensión de KKP y otros elementos disfrutaron de los camarones de rendimiento.

Esto es para indicar directamente que los camarones producidos están a salvo de sustancias nocivas como los antibióticos y otros. Porque el cultivo del cultivo ha seguido al SOP y ha pasado por pruebas de laboratorio

«Se ha alentado a todas las actividades de cultivo de camarones en Bangka Belitung a realizar pruebas de residuos de antibióticos en camarones regularmente antes de cosechar y alentarse a completar las licencias tratando de apoyar las actividades comerciales (PB-UMKU) de acuerdo con la PP 28 de 2025 para que pueda proporcionar garantías de mercado», dijo. (Hormiga)