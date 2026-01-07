Garantizando que el suministro de combustible siga siendo confiable en medio de la recuperación de Aceh, Pertamina Patra Niaga fortalece las sinergias

AcehVIVA – Pertamina Patra Niaga, a través de la región de Sumatra del Norte (Sumbagut), continúa fortaleciendo la sinergia con diversas partes interesadas para garantizar la disponibilidad de energía. Específicamente bbm para apoyar el proceso recuperación región de Aceh después del desastre.

Este compromiso fue confirmado mediante una visita de trabajo del Director Principal Adjunto de Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, a North Aceh Regency y Bireuen Regency, para inspeccionar directamente las condiciones del campo y garantizar que la distribución de combustible diesel continuara funcionando sin problemas y de manera confiable en medio de una situación de emergencia.

Dijo que la confiabilidad del suministro solar tiene un papel estratégico para apoyar la recuperación de Aceh.

«En medio de condiciones de desastre, Solar tiene un papel estratégico en el mantenimiento de la electricidad, apoyando las operaciones de PLTD y generadores, y garantizando que los servicios públicos continúen funcionando. Pertamina Patra Niaga continúa haciendo sinergias con PLN, los gobiernos locales y todas las partes interesadas para que la distribución de energía se mantenga y cumpla con los objetivos», dijo Achmad, citado en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

En el período comprendido entre finales de noviembre y diciembre de 2025, se registró que la distribución de combustible diésel en la región de Aceh aumentó casi un 20 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. La distribución total alcanzó más de 5.400 kilolitros, o un aumento de alrededor de 900 kilolitros, en consonancia con la creciente necesidad de energía para apoyar las actividades de recuperación en las zonas afectadas por desastres.

El aumento de la distribución de diésel sirve, entre otras cosas, para apoyar el funcionamiento de las centrales eléctricas diésel (PLTD), así como el sistema de respaldo del PLN en las zonas afectadas. La disponibilidad de energía solar es un factor crucial para mantener la confiabilidad de la electricidad, especialmente para garantizar que los servicios públicos, las instalaciones vitales y los centros de recuperación comunitarios puedan continuar funcionando durante el período de respuesta y recuperación de emergencia.

Además de garantizar el suministro fluido de combustible a la comunidad y a los sectores estratégicos, Pertamina Patra Niaga también apoya el cumplimiento de combustible diésel y gasolina (gasolina) para el programa de asistencia de 1.000 unidades generadoras del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) que se distribuye a la provincia de Aceh.

El programa incluye 500 unidades generadoras en Aceh Central, 300 unidades en Lhokseumawe y 200 unidades en Banda Aceh, que se utilizan para respaldar el suministro temporal de electricidad en áreas afectadas por desastres y lugares de servicio público.