Garantizando la fluidez de Nataru, KAI Properti fortalece la seguridad en los pasos a nivel

Jacarta – kai La propiedad continúa comprometida con garantizar que los aspectos de seguridad de los viajes en tren se realicen de manera óptima, especialmente en paso a nivel. Este es uno de los enfoques para apoyar la entrega fluida y segura del transporte de Navidad y Año Nuevo (nataru).

Ramdhani Subagja, secretario corporativo de KAI Properti, dijo que la creciente frecuencia de los viajes en tren y la movilidad comunitaria durante el período de vacaciones de fin de año hace que el papel Oficial Proteger las vías (PJL) como primera línea de seguridad es cada vez más crucial.

Durante el período de transporte de Nataru, el riesgo potencial en los pasos a nivel también aumenta debido a los intensos horarios de viaje de los trenes y al gran volumen de vehículos en la carretera. Por lo tanto, KAI Properti garantiza la preparación de los agentes en el terreno para que el cruce permanezca estéril cuando pasan los trenes, de modo que los viajes en tren puedan realizarse de forma segura, ordenada y puntual.

«La seguridad de los viajes en tren es nuestra principal prioridad. Cada procedimiento llevado a cabo en los pasos a nivel tiene como objetivo garantizar que los viajes en tren se realicen de forma segura y puntual», dijo Ramdhani, citado en su declaración, el jueves 1 de enero de 2026.

Uno de los PJL KAI Properti llamado Rangga que trabaja en el área de Andir, Bandung, ha estado en servicio desde enero de 2020. Hasta ahora, entrando en su sexto año de servicio, Rangga aplica constantemente disciplina operativa y alta vigilancia para asegurar cada tren que pasa.

La precisión en el seguimiento de las señales, la precisión en el funcionamiento de los topes de puertas y la plena atención a las condiciones de la vía son parte de los procedimientos de seguridad estándar que se llevan a cabo de forma continua.

Además de la disposición de los agentes, KAI Properti también hizo un llamamiento a todos los usuarios de la vía para que desempeñen un papel activo en el mantenimiento de la seguridad en los pasos a nivel. Se espera que los usuarios de la vía siempre obedezcan las señales de tráfico, se detengan cuando suene la señal de advertencia y el tope de la puerta comience a cerrarse y siempre den prioridad a los viajes en tren.

El cumplimiento de estas normas es un factor importante para prevenir accidentes, especialmente durante la época navideña que cuenta con un alto nivel de movilidad.

También se recomienda a los usuarios de la vía que no crucen el cruce bajo ninguna circunstancia cuando el tren esté a punto de pasar y que permanezcan alerta incluso si la puerta está abierta. La disciplina y la precaución conjuntas ayudarán realmente a los agentes a cumplir sus funciones para garantizar de forma óptima los viajes en tren.