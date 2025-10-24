Garantice la calidad y las instalaciones óptimas de las gasolineras, Pertamina Patra Niaga lo hace

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga confirma calidad Instalaciones óptimas en todas las estaciones de servicio públicas (Gasolinera) en las mejores condiciones para servir a la comunidad.

Lea también: Bahlil dice que las gasolineras privadas obtendrán cuotas de importación de combustible el próximo año: el gobierno no será injusto



El Director de Recursos Humanos y Apoyo Empresarial de Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno, en su declaración en Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025, dijo que la calidad del servicio y las operaciones de las estaciones de servicio se ejecutan de acuerdo con los estándares. El jueves (23/10), Putut visitó SPBU 34.15317 Ciater, Serpong, Banten, en el programa Monitor Together with SPBU.

Esta actividad comienza saludando a los estudiantes. clientedando agradecimientos y repartiendo dulces y agua potable a los clientes que están realizando transacciones.

Lea también: Empleados de gasolinera Shell están dispuestos a viajar a todas partes ofreciendo snacks y bebidas



En esta ocasión, Putut también explicó varios programas promocionales de Pertamina Patra Niaga que se llevaron a cabo en octubre de 2025, además de escuchar los comentarios de los clientes sobre los servicios en las gasolineras.

Putut también garantiza los aspectos de calidad y cantidad (QQ) del producto. bbm a través de la prueba de boquilla. Esta prueba se lleva a cabo para garantizar que la dosis de combustible recibida por los clientes cumpla con los estándares y sea precisa.

Lea también: Brio se escapó después de llenar Rp. 200 mil en gasolina en la SBPU de Rempoa



A continuación, también se verifica el contenido de agua en el tanque de almacenamiento para garantizar que no haya contaminación del agua que pueda afectar la calidad del combustible.



Pertamina Patra Niaga asegura que no haya contaminación del agua en las gasolineras

«Un seguimiento directo como este es importante para que podamos garantizar que la calidad y precisión de la dosificación del combustible realmente cumpla con los estándares. También queremos garantizar que el servicio en las gasolineras sea transparente, profesional y óptimo para que los clientes se sientan seguros y satisfechos», explicó Putut.

También se continuaron las pruebas de calidad del producto utilizando automóviles Serv-Q (servicio y calidad), es una flota especial propiedad de Pertamina Patra Niaga para verificar la calidad y cantidad de combustible directamente en el campo.

El equipo de Serv-Q garantiza que los resultados de las pruebas cumplan con los estándares Pertamina Way SPBU, que incluyen la verificación del color, la densidad y la temperatura del combustible. Además, Putut también revisó la limpieza y comodidad de las instalaciones de las gasolineras, como baños y salas de oración.

Dijo que la comodidad del cliente es una prioridad de excelente servicio que deben mantener todas las gasolineras.

Mientras tanto, los clientes que estaban en las ubicaciones de Aldi admitieron que siempre usaban Pertamax o Pertamax Turbo. «El Pertamax es bueno, la calidad es buena. La aceleración del coche responde muy bien», afirmó. (Hormiga)