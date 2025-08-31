Garantía la libertad de opinión, Prabowo actuará decisivamente actos de disturbios y destrucción de instalaciones públicas

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto enfatizó que el estado respeta y está abierto a la libertad de entrega de opiniones y aspiraciones puras de la comunidad.

Razón, Libertad de discusión Se ha regulado en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos Artículo 19, y la ley número 9 de 1998.

«La sumisión de aspiraciones se puede hacer pacíficamente», dijo Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.



Acción de demostración para casos de acoso sexual en Sman 4 Serang City, Banten

Sin embargo, el Presidente enfatizó que si en su implementación hubo actos anarquistas, desestabilización estatal, destrucción O quemar instalaciones públicas, para causar víctimas, entonces los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuarán decisivamente en este asunto.

Especialmente si la acción es amenazante y saquea casas o agencias públicas o privadas, entonces es una violación de la ley. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el estado debe estar presente para proteger a su gente en estas condiciones.

«Para la policía y el TNI, ordené tomar medidas tan firmemente en todas las formas de destrucción de instalaciones públicas, saquear casas y disturbios a los centros económicos de acuerdo con la ley aplicable», dijo el presidente.

También hizo un llamamiento a toda la comunidad para que expresara sus aspiraciones bien y pacíficamente, y el gobierno ciertamente escuchará, registrará y seguirá a estas aspiraciones.

El aparato a cargo de enfatizar también debe proteger a la comunidad, mantener instalaciones públicas construidas con dinero público y mantener la ley contra cualquier violación que amenace la vida de la comunidad en general.

«Una vez más, se deben respetar las aspiraciones puras. El derecho a reunirse pacíficamente debe protegerse. Sin embargo, no se puede negar que hay síntomas de acciones fuera de la ley, incluso aquellos que conducen a la traición y al terrorismo», dijo.