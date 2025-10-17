Ganó 3 veces, encajó 15 goles

Jacarta – entrenador holandés, Patricio Kluivertterminó oficialmente su mandato como entrenador en jefe equipo nacional de indonesia después de jugar ocho partidos. Su récord de rendimiento está ahora en el punto de mira del público después de que la popular cuenta de fútbol Transfermarkt.co.id compartiera sus estadísticas completas en Instagram.

En la carga, Kluivert fue registrado como líder de Indonesia en ocho partidos, con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas. El equipo de Garuda marcó 11 goles y encajó 15 goles durante su mandato.

«¿Cómo ve las estadísticas del entrenador Patrick Kluivert durante su mandato como entrenador principal de un equipo?» escribió la cuenta @transfermarkt.co.id en la descripción de la carga.

La carga inmediatamente generó varios comentarios de los internautas. Algunos consideraron que el desempeño de Kluivert fue insatisfactorio, especialmente por su fracaso en llevar a Indonesia más lejos en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Resumen de los partidos de la selección de Indonesia en la era Patrick Kluivert (2025)

Los siguientes son los resultados de los partidos jugados por Indonesia bajo el mando de Kluivert:

20 de marzo de 2025 – Australia 5-1 Indonesia (Clasificación para el Mundial R3 2026, Sídney)

25 de marzo de 2025 – Indonesia 1-0 Bahréin (Clasificación para el Mundial R3 2026, Yakarta)

5 de junio de 2025 – Indonesia 1-0 China (Clasificación para el Mundial R3 2026, Yakarta)

10 de junio de 2025 – Japón 6-0 Indonesia (Clasificación para el Mundial 2026 R3, Suita)

5 de septiembre de 2025 – Indonesia 6-0 Chinese Taipei (Partido amistoso, Surabaya)

8 de septiembre de 2025 – Indonesia – Líbano 0-0 (partido amistoso, Surabaya)

8 de octubre de 2025 – Indonesia 2-3 Arabia Saudita (Clasificación para el Mundial 2026 R4, Jeddah)

11 de octubre de 2025 – Irak 1-0 Indonesia (Clasificación para el Mundial de R4 2026, Jeddah)

En total, en esos ocho partidos, Indonesia registró 3 victorias (sobre Bahrein, China y Taipei Chino), 1 empate (contra el Líbano) y 4 derrotas (contra Australia, Japón, Arabia Saudita e Irak).

Aunque en los partidos en casa había mejorado su rendimiento, dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de clasificación para el Mundial hicieron que la posición de Kluivert fuera cada vez más difícil. Hasta que finalmente, PSSI y Kluivert acordaron poner fin anticipadamente a su cooperación mediante un mecanismo de «terminación mutua».

Respuesta pública: de la esperanza a la decepción

Los internautas en la columna de comentarios de la carga de Transfermarkt.co.id dieron reacciones encontradas.

Algunos consideraron valiente la decisión de contratar a Kluivert, pero los resultados en el campo no estuvieron a la altura de las expectativas.

«Acepté sin mirar CV porque quería venir en Navidad», escribió un relato en tono sarcástico.

Mientras tanto, otras cuentas comentaron positivamente, calificando a Kluivert como un entrenador experimentado que le dio un nuevo color al equipo de Garuda.