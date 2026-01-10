Ganjar Confirma Que La Posición Del PDIP No Ha Cambiado: Apoya Las Elecciones Regionales Directas

Jacarta – Presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Ganjar Pranowo dijo que su partido se mantuvo consistente en el apoyo a las elecciones de jefes regionales (Elecciones regionales) directamente por la gente.

«Estamos claros, sí, varios amigos lo han dicho», dijo Ganjar en el Estadio Internacional Beach City, Ancol, norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Según él, el debate sobre el mecanismo de las elecciones se lleva a cabo desde hace mucho tiempo y tiene claras huellas históricas. En la era del Nuevo Orden, las elecciones regionales se llevaban a cabo a través del DPRD. Sin embargo, después de la Reforma, hubo una fuerte demanda por parte de la comunidad de que los jefes regionales fueran elegidos directamente por el pueblo.

«Luego, con la reforma, la gente la quería directamente. Luego se hizo una ley», dijo Ganjar.

Explicó que al inicio de la formación del reglamento se dio una dinámica en el mecanismo de selección. Sin embargo, durante la era de la administración del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, se emitió un Reglamento Gubernamental en lugar de la Ley (Perpu) que luego se convirtió en ley, de modo que las elecciones regionales se implementaron inmediatamente a nivel nacional.

«El Tribunal Constitucional también dictaminó que se trata de un régimen electoral, por lo que es directo», dijo el exgobernador de Java Central.

Por lo tanto, Ganjar cree que los esfuerzos para reducir o cambiar el mecanismo de elección regional directa tienen el potencial de repetir viejos debates que han sido resueltos constitucionalmente.

«Por eso la postura del PDI sobre la lucha es muy clara. Apoyamos las elecciones directas a los jefes regionales», subrayó Ganjar.