Gane o no, no me importa

domingo 9 de noviembre de 2025 – 14:49 WIB
VIVA – Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 afrontará un partido a vida o muerte en el evento copa del mundo Sub-17 2025. El Garuda Team debe lograr la victoria tras el bajón en los dos partidos anteriores.
¡Maligno! Kevin Diks marca su primer gol en la liga alemana y lleva al Mönchengladbach a derrotar al FC Colonia
Está previsto que Garuda Muda se reúna Honduras en el partido final de la fase de grupos en Aspire Zone-Pitch 2, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 a las 21:45 WIB.
Entrenador Nova Arianto Destacó que el partido contra Honduras sería un momento importante para su equipo. Pidió a todos los jugadores que se presenten con total ilusión y nunca se rindan.
Más popular: Nova Arianto Happy, selección nacional sub-17 de Indonesia masacrada por Brasil
«Sí, si soy honesto, les dije a los jugadores, tenemos que luchar por un partido. Independientemente de si ganamos o no, no me importa, pero quiero que mañana podamos sumar tres puntos», dijo Nova Arianto, citado desde Antara el domingo 9 de noviembre de 2025.
Cinco equipos aseguran boletos para el Top 32 del Mundial Sub-17, ¿cuál es el destino de la selección nacional de Indonesia?
Nova también enfatizó que no se debe subestimar a Honduras, a pesar de que también sufrió dos derrotas consecutivas. Exige que su equipo se presente más preparado y concentrado para conseguir su primera victoria.
«Pero una vez más, no debemos subestimar a Honduras. Aunque perdió contra Zambia, quiero que los jugadores estén más preparados para que contra Honduras estén realmente preparados, y realmente tratamos de conseguir los tres puntos», explicó.
Las posibilidades de Indonesia de clasificarse no son grandes, pero todavía hay esperanzas abiertas a través de la mejor ruta del tercer puesto. Si logran derrotar a Honduras, Indonesia tiene la oportunidad de subir a los ocho primeros puestos de la mini clasificación.
Además de tener que ganar, Garuda Muda también necesita esperar buenos resultados de otros grupos. Se espera que Uganda, Qatar, Costa Rica y Nueva Caledonia, equipos que aún no han sumado los tres puntos, tropiecen en sus últimos partidos.
9 de noviembre de 2025