Gane o no, no me importa

VIVA – Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 afrontará un partido a vida o muerte en el evento copa del mundo Sub-17 2025. El Garuda Team debe lograr la victoria tras el bajón en los dos partidos anteriores.

Está previsto que Garuda Muda se reúna Honduras en el partido final de la fase de grupos en Aspire Zone-Pitch 2, Doha, el lunes 10 de noviembre de 2025 a las 21:45 WIB.

Entrenador Nova Arianto Destacó que el partido contra Honduras sería un momento importante para su equipo. Pidió a todos los jugadores que se presenten con total ilusión y nunca se rindan.



Jugador de la selección indonesia sub-23

«Sí, si soy honesto, les dije a los jugadores, tenemos que luchar por un partido. Independientemente de si ganamos o no, no me importa, pero quiero que mañana podamos sumar tres puntos», dijo Nova Arianto, citado desde Antara el domingo 9 de noviembre de 2025.

Nova también enfatizó que no se debe subestimar a Honduras, a pesar de que también sufrió dos derrotas consecutivas. Exige que su equipo se presente más preparado y concentrado para conseguir su primera victoria.

«Pero una vez más, no debemos subestimar a Honduras. Aunque perdió contra Zambia, quiero que los jugadores estén más preparados para que contra Honduras estén realmente preparados, y realmente tratamos de conseguir los tres puntos», explicó.

Las posibilidades de Indonesia de clasificarse no son grandes, pero todavía hay esperanzas abiertas a través de la mejor ruta del tercer puesto. Si logran derrotar a Honduras, Indonesia tiene la oportunidad de subir a los ocho primeros puestos de la mini clasificación.

Además de tener que ganar, Garuda Muda también necesita esperar buenos resultados de otros grupos. Se espera que Uganda, Qatar, Costa Rica y Nueva Caledonia, equipos que aún no han sumado los tres puntos, tropiecen en sus últimos partidos.